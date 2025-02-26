《日入而息》預算案提公務員凍薪放寬物業印花稅，中金銀河傳合併

《今天重點》

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陳茂波料料今年本港經濟實質增長介乎２％至３％；港經濟２０２６至２０２９年平均年增２﹒

９％；去年經濟錄２﹒５％溫和增長，出口增４﹒７％；本財年赤字為８７２億，財政儲備為６

４７３億；至２０２７╱２８年度累計削７％政府經常開支；計入發債所得，綜合帳目２０２８

╱２９年度起恢復盈餘；整體收入修訂預算約５５９６億，開支修訂為７５４８億；２５╱２６

年度財赤６７０億，財政儲備降至５８０３億；經營帳目２０２５╱２６年度達平衡，２０２６

╱２７年度恢復盈餘；與資產市場相關收入遜預期，今年度錄較大赤字；信保局將繼續因應市場

變化，為出口商提供適時支援；滙豐指香港財政依然穩定強健，須續推進長遠目標

４００萬以下物業只繳１００元印花稅，每年收入減４億；以象徵式地價批土地及提供免息貸款

，支持自資院校擴容；發展沙嶺數據園區，改劃程序料年中完成；北環線第一期古洞站項目目標

２０２７年竣工；預留３７億加快河套香港園區第一期基建設施；預留９０公頃土地北都建大學

城，推動生態旅遊；來年推８幅住宅地，研部分商業地改劃住宅地；港鐵紅磡站南面臨海地，研

究打造成海濱新地標；爭取年內就南港島線西段項目開展規劃及設計

人才及資本投資者入境計劃收取申請費今刊憲並即時生效；人才及資本投資者入境計劃收取申請

費６００元，上調簽證費；港投公司至今已投資超過９０家科企；港投公司辦首屆國際機器人大

會，匯聚頂尖科企；設生命健康研發院資助計劃，邀院校提交建議書；增加醫學生培訓學額，２

０２５╱２６學年增至６５０個；推１５億研究配對補助金計劃，增博士研究生獎學金名額；港

投公司指預算案助力創科生態圈，抓緊ＡＩ發展機遇

公共交通費用補貼計劃補貼領取門檻提高至５００元；２元乘車優惠設限每月最多２４０程，１

０元以上車費兩折；寬減薪俸稅及利得稅，上限均為１５００元；寬減首季住宅物業差餉，以每

戶５００元為上限；長者院舍照顧服務券及社區照顧服務券，各增１０００張；領綜援等社會保

障金人士，獲發放半個月金額；工聯會指兩元乘車優惠改動應到此為止

擴大機場城市發展大綱，助力Ｃ９１９進入國際航空市場；與沙特等研簽投資協定，增強與一帶

一路國家合作；設香港海運港口發展局，為大宗商品貿易商提供半稅優惠；促進私募基金在港上

市，優化結構性產品發行機制；優化大灣區跨境理財通，增家辦稅務寬減交易種類；優化雙重主

要上市門檻，研設退市後場外交易機制；研簡化審批營辦低軌衞星牌照流程，冀年內完成；向旅

發局撥１２﹒３５億，落實無處不旅遊理念；抓緊恢復一簽多行機遇，拓中東和東盟旅客客源；

新資本投資者入境計劃料帶來逾２６０億元；運輸及物流局將檢視各政府隧道及主幹道收費

已就引入法幣穩定幣發行人監管制度提交草案；在香港推離岸國債期貨，落實引入股票大宗交易

；就落實人民幣交易櫃台納入港股通進行技術準備；未來５年每年發債１５００億至１９５０億

元；港銀內地分行從事銀行卡業務限制將於下月取消；將代幣化債券發行恒常化，擬發第三批代

幣化債券；內地與香港快速支付系統互聯，料最快年中推出；港交所年內就改革港股「手數」提

出建議；港交所籌備「科企專線」，便利企業上市申請；確保年底前技術上兼容Ｔ＋１，縮短結

算周期；已提交落實無紙證券市場制度法例，冀明年實施；年內就強積金「全自由行」具體方案

諮詢公眾；建立管理離岸貿易和供應鏈國際或區域總部；推動黃金市場工作組年內訂方案，提升

倉儲設施；港交所將探索更多市場；投資基金公會歡迎互聯互通機制優化，冀擴容增量改革，續

深化與內地互聯互通；證券期貨總會對財算案未提及下調股票印花稅表遺憾；畢馬威倡部分博彩

稅收入設特別基金，發債不礙港評級；彭博指優化互聯互通機制措施令人鼓舞；銀公指措施有助

促進市場多元化發展和開拓新增長點；許正宇冀開通科企專線令申請上市過程更順利；港交所第

二季就單股多櫃台安排舉行模擬演習

須打破發展中制約及瓶頸，以科技引領未來；ＡＩ重塑全球經濟格局，加快實現高水平科技；預

留十億設人工智能研發院，促進ＡＩ上游研發；發展ＡＩ為關鍵產業，利用ＡＩ賦能升級轉型

引進辦下月公布新一批重點企業名單；推出製造及生產線升級支援先導計劃，為期兩年；支持本

地企業，向ＢＵＤ專項基金等注資１５億；支持電影業，電影發展基金累計批出超過１３億

將積極探討規範籃球博彩活動；檢視電動私家車牌照費、交通違例事項定額罰款；研向由陸路邊

境管制站離境私家車徵收邊境建設費；飛機乘客離境稅增至２００元，料每年增１６億元收入；

預留２﹒１５億拓智慧港口，構建港口社區系統；預留逾６億元資助業界購買電動巴士及的士；

馬會指短期內向港府提交規範籃球博彩詳細建議

特首及問責官員、行政、立法、區議會全體人員一致凍薪；陳茂波稱本屆政府任期內將削減約一

萬個公務員職位；陳茂波料打工仔仍有加薪空間，昐市民諒解紓困措施減半；華員會支持公務員

凍薪，冀藉簡化流程達削減編制目標

信置（０００８３）中期純利跌３０﹒４％至１８﹒２億元，息維持１５仙；中期基礎溢利跌２

４％，錄淨現金逾４００億元

周大福創建（００６５９）中期純利升１５％，中期連特息派０﹒６元；周大福創建（００６５

９）不會出售啟德體育園權益，倡政府大刀闊斧提振樓市

數碼通（００３１５）中期純利升４﹒４％至２﹒６億元，息維持１４﹒５

中國銀河（０６８８１）、中金（０３９０８）傳合併，雙方公關部門均表示不知情

中國據報計劃向部分國有銀行注資，首批至少四千億元

蜜雪（０２０９７）孖展暫逾１﹒７８萬億元，膺新股凍資王

美國擬對進口銅加徵關稅，中方表示將繼續採取必要措施；王受文晤美商界人士稱願與美加強溝

通，營造穩定環境；王受文晤寶潔總裁稱歡迎美企繼續深耕中國享開放紅利

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《即日市況》

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恒指曾飆超９００點，全日升７５３點收報２３７８７，中字頭獲利

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《深滬股市》

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傅中金銀河合併，券商尾市強勢，滬綜指反彈收升１％

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《美元匯價》

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美日若失守１４８﹒６５，或逐步下試１４０

歐元最新報１﹒０４９３╱９４，日圓最新報１４９﹒２６╱２８

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《公司業績》

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華僑銀行去年純利按年增８％至７５﹒９億坡元，創新高

百本醫護（０２２９３）中期溢利跌４１％至１０１０﹒８萬元，息２﹒５仙

信和酒店（０１２２１）中期純利升５１％至４３４８萬元，息１﹒５仙

信置（０００８３）中期純利跌３０﹒４％至１８﹒２億元，息維持１５仙；中期基礎溢利跌２

４％，錄淨現金逾４００億元

尖沙咀置業（００２４７）中期純利跌２９％至１０﹒４億元，息１５仙

周大福創建（００６５９）中期純利升１５％，中期連特息派０﹒６元

超大現代（００６８２）中期虧損擴大至７０２萬人幣，不派息

數碼通（００３１５）中期純利升４﹒４％至２﹒６億元，息維持１４﹒５

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《公司資訊》

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電池供應商先導智能遞表申請香港上市

質子汽車傳考慮香港上市，集資約１５﹒６億元

蜜雪（０２０９７）孖展暫逾１﹒７８萬億元，膺新股凍資王

報告指快手（０１０２４）截至去年底帶動４３２０萬個就業機會

市監總局與晶澳、阿里（０９９８８）、北汽等就整治內捲式競爭交流；重慶市委書記袁家軍晤

阿里吳泳銘，稱歡迎來渝深化合作；英偉達ＧＴＣ大會將辦中文專場，字節、阿里、百度等參與

；阿里雲登頂全球數據庫性能及性價比排行榜

比亞迪（０１２１１）ＡＴＴＯ ２登陸法國，２﹒９萬歐元起售

理想（０２０１５）純電ＳＵＶ ｉ８側面官圖發布

小米（０１８１０）雷軍稱九成把握完成ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ銷量目標

何小鵬稱小鵬汽車（０９８６８）要「簡單高效」，告別ＰＰＴ，不開長會、大會

六褔指金飾銷情上季改善，擬藉創新提高毛利率

和鉑醫藥（０２１４２）近４億美元授治先天性腎上腺增生抗體療法全球獨家開發權

領展（００８２３）委任Ｊｕｌｉａｎ Ｍｅｎｅｇａｚｚｏ為澳洲投資部主管

深圳醫保全面啟用ＤｅｅｐＳｅｅｋ及騰訊（００７００）混元雙ＡＩ引擎

周大福創建（００６５９）不會出售啟德體育園權益，倡政府大刀闊斧提振樓市

威海銀行（０９６７７）已完成變更登記手續，改名為威海銀行股份有限公司

重慶舉行具身智能機器人大會，交行（０３３２８）百億授信支持產業發展

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《國企紅籌》

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灣區發展（００７３７）旗下廣深高速上月路費收入跌兩成

中國銀河（０６８８１）、中金（０３９０８）傳合併，雙方公關部門均表示不知情

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《神州民企》

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奈雪的茶（０２１５０）鄧彬辭任執董及首席運營官

東軟睿新集團（０９６１６）購佛山土地使用權，用於建設東軟國際會議中心

百心安（０２１８５）附屬研發多極腎動脈射頻消融系統獲內地批准用於輔助治療

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《中國要聞》

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副外長華春瑩出任中國－中東歐國家合作秘書處秘書長；王滬寧稱堅定支持島內愛國力量，塑造

必然統一大勢

全國人大常委會會議對民營經濟促進法草案二次審議

中央政治局委員、書記處書記等向黨中央和習近平述職

全國總工會等指導勞資雙方協商提高低薪勞動者薪酬

人行５４８７億逆回購利率持平，淨投放９８億；人行上海總部落實適度寬鬆貨幣政策，優化信

貸結構

全國網信系統去年約談平台逾１萬家，處罰４０４６家

商務部擴大數字消費和電商領域制度型開放

中基協指１月底公募基金總規模環比降９０００億元

國家藥監局原副局長陳時飛受查

上海國資委將加大在盡職免責等方面的政策供給

廣州去年遊戲收入逾１４０６億，佔全國比重４３﹒２％；畢業生來廣州求職免費住７天，深圳

由７天增至１５天

瑞銀指ＡＩ推動中國股市重估，未來需更多政策護航

１月全國逾１﹒６萬人因違反中央八項規定精神被處分

ＤｅｅｐＳｅｅｋ推半夜優惠，ＡＰＩ調用價格大砍７５％

《哪吒２》淘寶周邊商品銷售額超３億，打破紀錄

俞敏洪現身河南許昌，稱東方甄選可能與胖東來合作

特斯拉ＦＳＤ入華，馬斯克稱靠網絡影片「學」路

中信證券指ＡＩ數據中心供不應求，產業龍頭料大為受益；ＡＳＭ銷售展望強於市場預期，ＡＩ

熱潮推動需求增長

聯通對ＤＳ系列模型優化升級，平均節省約三成推理計算量

中上協指境內公司赴海外上市數量連增兩個月

中國據報計劃向部分國有銀行注資，首批至少四千億元

星巴克回應中國股權獲洽購表示ＣＥＯ曾稱會在華繼續探索合作關係

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《寶島快訊》

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台股收升跌０﹒５％，報２３４０２﹒５５點

台灣旅遊平台ＫＫｄａｙ回應裁員：因應變革３８名海內外員工優退

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《大國博弈》

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加拿大以涉俄為由制裁中企，商務部表示將採取必要措施

美國擬對進口銅加徵關稅，中方表示將繼續採取必要措施；王受文晤美商界人士稱願與美加強溝

通，營造穩定環境；王受文晤寶潔總裁稱歡迎美企繼續深耕中國享開放紅利

美議員表示中國或會利用馬斯克來影響特朗普對華政策

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《國際要聞》

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泰國巴真武里府巴士翻側１７死，暫未知是否有外國人

總統尹錫悅彈劾案庭審結束，料３月中旬宣判

據報美烏就共同開發礦產達成一致，澤連斯基周五訪美

特朗普關稅大刀揮向進口銅，貿易顧問點名中國；路透指美國眾議院工作組擬評估聯儲局利率決

策方式；共和黨眾議員獻妙計，以特朗普頭像印二百五大鈔

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《外圍經濟》

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白宮周末多搞作，累美股周五及周一淪「重災區」

英偉達產能近極限業績料無驚喜，專家建議逢低部署

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《預算案》

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陳茂波料料今年本港經濟實質增長介乎２％至３％；港經濟２０２６至２０２９年平均年增２﹒

９％；去年經濟錄２﹒５％溫和增長，出口增４﹒７％；本財年赤字為８７２億，財政儲備為６

４７３億；至２０２７╱２８年度累計削７％政府經常開支；計入發債所得，綜合帳目２０２８

╱２９年度起恢復盈餘；整體收入修訂預算約５５９６億，開支修訂為７５４８億；２５╱２６

年度財赤６７０億，財政儲備降至５８０３億；經營帳目２０２５╱２６年度達平衡，２０２６

╱２７年度恢復盈餘；與資產市場相關收入遜預期，今年度錄較大赤字；信保局將繼續因應市場

變化，為出口商提供適時支援；滙豐指香港財政依然穩定強健，須續推進長遠目標

４００萬以下物業只繳１００元印花稅，每年收入減４億；以象徵式地價批土地及提供免息貸款

，支持自資院校擴容；發展沙嶺數據園區，改劃程序料年中完成；北環線第一期古洞站項目目標

２０２７年竣工；預留３７億加快河套香港園區第一期基建設施；預留９０公頃土地北都建大學

城，推動生態旅遊；來年推８幅住宅地，研部分商業地改劃住宅地；港鐵紅磡站南面臨海地，研

究打造成海濱新地標；爭取年內就南港島線西段項目開展規劃及設計

人才及資本投資者入境計劃收取申請費今刊憲並即時生效；人才及資本投資者入境計劃收取申請

費６００元，上調簽證費；港投公司至今已投資超過９０家科企；港投公司辦首屆國際機器人大

會，匯聚頂尖科企；設生命健康研發院資助計劃，邀院校提交建議書；增加醫學生培訓學額，２

０２５╱２６學年增至６５０個；推１５億研究配對補助金計劃，增博士研究生獎學金名額；港

投公司指預算案助力創科生態圈，抓緊ＡＩ發展機遇

公共交通費用補貼計劃補貼領取門檻提高至５００元；２元乘車優惠設限每月最多２４０程，１

０元以上車費兩折；寬減薪俸稅及利得稅，上限均為１５００元；寬減首季住宅物業差餉，以每

戶５００元為上限；長者院舍照顧服務券及社區照顧服務券，各增１０００張；領綜援等社會保

障金人士，獲發放半個月金額；工聯會指兩元乘車優惠改動應到此為止

擴大機場城市發展大綱，助力Ｃ９１９進入國際航空市場；與沙特等研簽投資協定，增強與一帶

一路國家合作；設香港海運港口發展局，為大宗商品貿易商提供半稅優惠；促進私募基金在港上

市，優化結構性產品發行機制；優化大灣區跨境理財通，增家辦稅務寬減交易種類；優化雙重主

要上市門檻，研設退市後場外交易機制；研簡化審批營辦低軌衞星牌照流程，冀年內完成；向旅

發局撥１２﹒３５億，落實無處不旅遊理念；抓緊恢復一簽多行機遇，拓中東和東盟旅客客源；

新資本投資者入境計劃料帶來逾２６０億元；運輸及物流局將檢視各政府隧道及主幹道收費

已就引入法幣穩定幣發行人監管制度提交草案；在香港推離岸國債期貨，落實引入股票大宗交易

；就落實人民幣交易櫃台納入港股通進行技術準備；未來５年每年發債１５００億至１９５０億

元；港銀內地分行從事銀行卡業務限制將於下月取消；將代幣化債券發行恒常化，擬發第三批代

幣化債券；內地與香港快速支付系統互聯，料最快年中推出；港交所年內就改革港股「手數」提

出建議；港交所籌備「科企專線」，便利企業上市申請；確保年底前技術上兼容Ｔ＋１，縮短結

算周期；已提交落實無紙證券市場制度法例，冀明年實施；年內就強積金「全自由行」具體方案

諮詢公眾；建立管理離岸貿易和供應鏈國際或區域總部；推動黃金市場工作組年內訂方案，提升

倉儲設施；港交所將探索更多市場；投資基金公會歡迎互聯互通機制優化，冀擴容增量改革，續

深化與內地互聯互通；證券期貨總會對財算案未提及下調股票印花稅表遺憾；畢馬威倡部分博彩

稅收入設特別基金，發債不礙港評級；彭博指優化互聯互通機制措施令人鼓舞；銀公指措施有助

促進市場多元化發展和開拓新增長點；許正宇冀開通科企專線令申請上市過程更順利；港交所第

二季就單股多櫃台安排舉行模擬演習

須打破發展中制約及瓶頸，以科技引領未來；ＡＩ重塑全球經濟格局，加快實現高水平科技；預

留十億設人工智能研發院，促進ＡＩ上游研發；發展ＡＩ為關鍵產業，利用ＡＩ賦能升級轉型

引進辦下月公布新一批重點企業名單；推出製造及生產線升級支援先導計劃，為期兩年；支持本

地企業，向ＢＵＤ專項基金等注資１５億；支持電影業，電影發展基金累計批出超過１３億

將積極探討規範籃球博彩活動；檢視電動私家車牌照費、交通違例事項定額罰款；研向由陸路邊

境管制站離境私家車徵收邊境建設費；飛機乘客離境稅增至２００元，料每年增１６億元收入；

預留２﹒１５億拓智慧港口，構建港口社區系統；預留逾６億元資助業界購買電動巴士及的士；

馬會指短期內向港府提交規範籃球博彩詳細建議

特首及問責官員、行政、立法、區議會全體人員一致凍薪；陳茂波稱本屆政府任期內將削減約一

萬個公務員職位；陳茂波料打工仔仍有加薪空間，昐市民諒解紓困措施減半；華員會支持公務員

凍薪，冀藉簡化流程達削減編制目標

世邦魏理仕料全年住宅交易量增一成，樓價或年內觸底；團結香港基金料升印花稅物業值上限無

大作用需防炒賣；經絡指放寬物業印花稅助首置人士上車，提振樓按市場；萊坊指放寬印花稅帶

動相關住宅成交量上升５－１０％；戴德梁行倡投資移民住宅投資門檻放寬至１０００萬元；戴

德梁行黎劍明稱放寬印花稅加快細價樓交投步伐；黃光耀稱放寬印花稅激活換樓鏈，古洞項目料

年內推出；羅兵咸永道倡政府豁免買方印花稅，減低交易成本；美聯指預算案利好引發樓市小陽

春，料今年樓價升５％；業界指印花稅物業價值上限提高，市場反應有待觀察；德勤樂見政府積

極投入資源拓新興產業，助港經濟轉型；德勤歡迎加快開發北都，倡引不同人士參與片區開發；

德勤劉明揚建議港府應爭取設立「投資移民通」

ＡＸＡ安盛支持政府推動低空經濟發展及完善有關法規

安永指政府應加強力度開源，建議探索開徵電子服務稅；友邦香港指推動公私營醫療協作能提供

多元化醫療選擇

教資會表示大學經常撥款三年減２８億，並將退款４０億

會財局歡迎預算案，今年就可持續核證監管框架諮詢

法國外貿銀行指金融地產未見突破，新股通至今未落實

昇世集團冀投資移民計劃優化措施盡快落實

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《其他消息》

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未來５年公營房屋單位供應１９萬個，私樓平均年落成量１﹒７萬個

精進公屋項目工程因欠薪延誤，房署表示屯門滿田邨完工期改為本財年

黃家榮稱迪士尼利潤用於擴建新景點帶來經濟效益大於派發股息

執行ＣＥＰＡ安排，港澳金融機構入股內地保險公司資產限制放寬

政府委任徐立之為籌備新醫學院工作組專家顧問

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