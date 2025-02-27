《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演講，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２７日專訊》特朗普對鄰國和歐洲發動關稅戰，再度引發市場擔憂。道指昨

日（２６日）收市跌１８８﹒０４點或０﹒４３％，報４３４３３﹒１２點；標普５００指數升

０﹒８１點或０﹒０１％，報５９５６﹒０６點；納指升４８﹒８８點或０﹒２６％，報

１９０７５﹒２６點。英偉達盤後公布業績，未達市場最高預期，盤後股價陷波動。港股方面，

恆生指數收市報２３７１８，跌６９點或０﹒３％，成交４０６５億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：００ｐｍ，美聯儲金融監管副主席巴爾就「新

活動監管」發表演講。２８日凌晨１２：４５ａｍ，美聯儲理事鮑曼就「社區銀行」發表演講。

２：１５ａｍ，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克就「金融穩定性」發表演講。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布１月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由３﹒５％擴大

至３﹒８％。今晚６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者信心指數。９：３０ｐｍ，美國公布第

四季ＧＤＰ價格指數，料由１﹒９％升上２﹒２％；第四季個人消費料由３﹒７％升上４﹒１％

；１月耐用品訂單料由下滑２﹒２％改善至升２％；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救

濟金人數，料由２１﹒９萬升至２２﹒１萬。１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋待完成銷售，

月率跌幅料由５﹒５％收窄至０﹒９％。明日凌晨零時，美國公布２月堪薩斯城聯邦儲備銀行製

造業指數，料由負５收窄至負４。



在美國，今日公布業績的公司有：大全新能源（ＵＳ﹒ＤＱ）、聰鏈集團（ＵＳ﹒ＩＣＧ）

、Ｎｏｖａｖａｘ（ＵＳ﹒ＮＶＡＸ）等。

