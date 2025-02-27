恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數４３３３４張減５０５７３張

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為４３３３４張，
較前減５０５７３張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２１５３１６張，減２９７４８張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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２６╱０２（三） ４３３３４ －５０５７３ ２１５３１６ －２９７４８
２５╱０２（二） ９３９０７ －８５７７８ ２４５０６４ －３８０１４
２４╱０２（一） １７９６８５ －２８１６９ ２８３０７８ １４６７６
２１╱０２（五） ２０７８５４ －２３４３４ ２６８４０２ －１５１８０
２０╱０２（四） ２３１２８８ ３７１４４ ２８３５８２ ４０９５５
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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
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２６╱０２（三） １３５８９ －１９６９７ ９９８４０ －２１１８３
２５╱０２（二） ３３２８６ －２７７５７ １２１０２３ －１１２６２
２４╱０２（一） ６１０４３ －１８４７７ １３２２８５ １４７０８
２１╱０２（五） ７９５２０ －１００５４ １１７５７７ ７６０
２０╱０２（四） ８９５７４ －８１１ １１６８１７ ３５１５
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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
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