恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數４３３３４張減５０５７３張

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為４３３３４張，

較前減５０５７３張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２１５３１６張，減２９７４８張。



近一周恒生科指期貨未平倉合約總數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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２６╱０２（三） ４３３３４ －５０５７３ ２１５３１６ －２９７４８

２５╱０２（二） ９３９０７ －８５７７８ ２４５０６４ －３８０１４

２４╱０２（一） １７９６８５ －２８１６９ ２８３０７８ １４６７６

２１╱０２（五） ２０７８５４ －２３４３４ ２６８４０２ －１５１８０

２０╱０２（四） ２３１２８８ ３７１４４ ２８３５８２ ４０９５５

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近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數

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日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－

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２６╱０２（三） １３５８９ －１９６９７ ９９８４０ －２１１８３

２５╱０２（二） ３３２８６ －２７７５７ １２１０２３ －１１２６２

２４╱０２（一） ６１０４３ －１８４７７ １３２２８５ １４７０８

２１╱０２（五） ７９５２０ －１００５４ １１７５７７ ７６０

２０╱０２（四） ８９５７４ －８１１ １１６８１７ ３５１５

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備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

