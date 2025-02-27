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期貨新聞

27/02/2025 09:15

期指低開２３點報２３７２４，國指期貨跌３８點報８７５３

　　《經濟通通訊社２７日專訊》期指低開２３點報２３７２４，國指期貨低開３８點報
８７５３，科指期貨低開１６點報５９２４。

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