期指低開２３點報２３７２４，國指期貨跌３８點報８７５３

《經濟通通訊社２７日專訊》期指低開２３點報２３７２４，國指期貨低開３８點報
８７５３，科指期貨低開１６點報５９２４。
【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票
27/02/2025 09:15
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