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期貨新聞

27/02/2025 17:20

【夜期時段】３月期指最新報２３７２７點，升４６點，高水９點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報２３６９１點，升
１０點，低水２７點，最新報２３７２７點，升４６點，高水９點，合約成交３４５張。
　　３月國指期貨在夜期時段開市報８７４５點，跌３點，高水１０點，最新報８７６１點，升
１３點，高水２６點，合約成交３５４張。

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