【夜期時段】３月期指最新報２３７２７點，升４６點，高水９點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報２３６９１點，升
１０點，低水２７點，最新報２３７２７點，升４６點，高水９點，合約成交３４５張。
３月國指期貨在夜期時段開市報８７４５點，跌３點，高水１０點，最新報８７６１點，升
１３點，高水２６點，合約成交３５４張。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
27/02/2025 17:20
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27/02/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９９２﹒７５升２２點
27/02/2025 09:21 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６８﹒５跌２﹒３點
27/02/2025 09:15 期指低開２３點報２３７２４，國指期貨跌３８點報８７５３
27/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數６６０９４張減６６０６３張
27/02/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數３２７４１張，減２７３３９張
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