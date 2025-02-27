【夜期時段】３月期指最新報２３７２７點，升４６點，高水９點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，３月期指在夜期時段開市報２３６９１點，升

１０點，低水２７點，最新報２３７２７點，升４６點，高水９點，合約成交３４５張。

３月國指期貨在夜期時段開市報８７４５點，跌３點，高水１０點，最新報８７６１點，升

１３點，高水２６點，合約成交３５４張。

