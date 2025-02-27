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27/02/2025 20:16

《再戰明天》美國公布個人消費等數據，信義系公布業績

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國公布個人消費等數據，及信義系公布業績，料為周五
（２８日）市場焦點。
　
＊英倫銀行副總裁發表演講，德國公布ＣＰＩ等數據＊
　
　　各國重要經濟活動方面，周五本港時間３：００ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登在南非就地
緣政治分裂世界中的貨幣政策發表演講。
　
　　數據方面，周五（２８日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布１月工業生產，月
率跌幅料由０﹒２％擴大至１﹒１％，年率料由下滑１﹒６％改善至升２﹒８％；１月零售銷售
月率料由下滑０﹒８％改善至升０﹒６％，年率升幅料由３﹒５％擴大至３﹒９％。
１：００ｐｍ，日本公布１月新屋動工，年率跌幅料由２﹒５％擴大至２﹒７％。３：００ｐｍ
，德國公布１月進口物價，月率升幅料由０﹒４％擴大至０﹒７％，年率升幅料由２％擴大至
２﹒７％；１月零售銷售月率料由下滑１﹒１％改善至升０﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布１
月貨幣供應Ｍ１；１月貨幣供應Ｍ２；１月貨幣供應Ｍ３。９：００ｐｍ，德國公布２月消費者
物價指數，月率料由下滑０﹒２％改善至升０﹒４％，年率升幅料維持於２﹒３％。
９：３０ｐｍ，美國公布１月個人消費，料由０﹒７％降至０﹒２％；１月個人所得料維持於
０﹒４％；１月批發庫存月率料由下滑０﹒５％改善至升０﹒１％。１０：４５ｐｍ，美國公布
２月芝加哥採購經理人指數，料由３９﹒５升至４０﹒８。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：信義玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）等。
（ｗａ）

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