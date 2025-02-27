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期貨新聞

27/02/2025 20:15

《日入而息》港交所去年多賺一成增派息，黃栢鳴涉內幕交易遭檢控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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港交所（００３８８）去年賺１３１億升一成，第二次中期息４﹒９元；去年第四季純利按年升
４６％，創新高；去年滬深港通收入及其他收益總額上升２４％；去年日均成交額升２６％，新
股集資額升９０％；現時正處理百多間公司上市申請，對今年前景保持審慎樂觀　　　　　　　
新地（０００１６）中期純利按年跌１７﹒７％，派中期息０﹒９５元；新地中期基礎溢利升１
７﹒５％，物業銷售溢利升２２﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀娛（０００２７）全年多賺２８％至８７﹒６億元，派末期息０﹒５元；去年經調整ＥＢＩＴ
ＤＡ及淨收益均按年升２２％；銀娛呂耀東稱續推進高端中場業務，積極探討海外發展機會；銀
娛對澳門全年總賭收２４００億澳門元達標看法樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）據報裁減內地網上財富管理業務聆峰９００名員工　　　　　　　　　　　
李嘉誠以３７３億美元身家蟬聯福布斯香港首富，蔡崇信身家大升　　　　　　　　　　　　　
紫光股份據報已選法巴、招銀國際等安排在港第二上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會對黃栢鳴展開內幕交易檢控，獲准以２０萬元保釋；證監會建議放寬主要交易所買賣衍生
工具的持倉限額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱因考慮連續兩年錄經濟增長故決定公務員凍薪；不宜停售住宅地，可考慮分期支付地價
本港財政應分為兩類，投資未來創造機會；無意全面徵收陸路離境稅，節流需取消學生津貼；爭
取人工智能企業來港上市，有助打入內地市場；股票印花稅與交投量無必然關係　　　　　　　
商務部表示中日應加強政策溝通，維護產供鏈穩定；出台支持家政服務消費、數字消費等政策　
美國制裁６家香港和深圳企業，指為伊朗採購無人機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日跌６９點收報２３７１８曾觸兩萬四，中聯通、聯想四連跌
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　消費股爆發滬綜指收升０﹒２３％，兩市成交見２萬億
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元因關稅及降息影響而受壓　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４７９╱８０，日圓最新報１４９﹒８７╱８８
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　消費股爆發滬綜指收升０﹒２３％，兩市成交見２萬億
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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港交所（００３８８）去年賺１３１億升一成，第二次中期息４﹒９元；去年第四季純利按年升
４６％，創新高；去年滬深港通收入及其他收益總額上升２４％　　　　　　　　　　　　　　
銀娛（０００２７）全年多賺２８％至８７﹒６億元，派末期息０﹒５元；去年經調整ＥＢＩＴ
ＤＡ及淨收益均按年升２２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豐盛生活服務（００３３１）中期純利跌５％至２﹒４億，息２１﹒１仙　　　　　　　　　　
利華控股（０１３４６）全年多賺９﹒８％至千七萬美元，派息７港仙　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）中期純利按年跌１７﹒７％，派中期息０﹒９５元；新地中期基礎溢利升１
７﹒５％，物業銷售溢利升２２﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬華媒體（００４２６）第三財季虧損擴大至５８４﹒９萬元　　　　　　　　　　　　　　　
時代電氣（０３８９８）全年純利升２２％至３７億元人幣　　　　　　　　　　　　　　　　
康希諾生物（０６１８５）去年虧損收窄至３﹒８億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界百貨中國（００８２５）中期純利按年升８７﹒６％，不派息　　　　　　　　　　　　
珩灣科技（０１５２３）去年純利按年升３５﹒４％，連特別息派１９﹒０２港仙　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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紫光股份據報已選法巴、招銀國際等安排在港第二上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯量科技（０１８６０）正就出售營銷技術業務與潛在買方進行協商　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）去年日均成交額升２６％，新股集資額升９０％；現時正處理百多間公司
上市申請，對今年前景保持審慎樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒關注「雪王」創紀錄打新，籲投資者冷靜避免風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東外賣推出優惠券隨機領活動，最高補貼２０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰假期為會員推出迪士尼遊輪優惠，預訂期至３月３１日　　　　　　　　　　　　　　　　
市場份額達３３％，阿里雲奪得中國金融大模型整體市場第一　　　　　　　　　　　　　　　
橡樹資本據報避開法院指定清盤人，自行追索中國恒大資產　　　　　　　　　　　　　　　　
淘寶於香港市場推「退貨寶」服務，減輕用戶退貨運費負擔　　　　　　　　　　　　　　　　
豐盛生活服務（００３３１）研究改善中標毛利率，派息水平需衡量收購機會　　　　　　　　
銀娛（０００２７）呂耀東稱續推進高端中場業務，積極探討海外發展機會；銀娛對澳門全年總
賭收２４００億澳門元達標看法樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港快運推單程０元機票，包括東京大阪曼谷首爾等１１航點　　　　　　　　　　　　　　　
黑石集團傳以２７億人幣出售三個中國物流項目予平保　　　　　　　　　　　　　　　　　　
融眾金融（０３９６３）下月２０日起每手買賣單位更改為１萬股　　　　　　　　　　　　　
蔚來阿聯酋地區首座換電站於阿布達比正式啟用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國生物製藥（０１１７７）與先為達生物簽署獨家戰略合作協議　　　　　　　　　　　　　
百度與寧德時代簽戰略合作，推動無人駕駛出行服務普及與發展　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大（０３３３３）高院委任安邁顧問為天基控股共同及個別清盤人　　　
　　陽光１００中國（０２６０８）主席等因融資保證金違約禁賣期內出售股份
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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縱目科技創始人澄清「跑路」傳聞：正尋求海外融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月瑞士腕錶出口中國內地跌幅擴大至２９％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
養老機器人國際標準正式發布，由中國牽頭制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三部門表示降航空口岸物流成本，加快空運跨境電商發展　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２１５０億逆回購利率持平，淨投放９００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局與發改委推動金融資產投資公司股權投資擴圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所將優化兩條科創指數編制方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豐田中國電動車廠啟動，取名「雷克薩斯新能源」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國兩會新聞中心啟用，３千多名中外記者報名採訪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福建新１７條支持台胞：寧德時代等３年提供逾百崗位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行表示金融機構改革化險穩步推進，部分已穩健經營　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達連續兩年將華為列入競爭對手名單：實力極強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奔馳中國傳裁員１５％，賠償最高達Ｎ＋１１；奔馳中國回應裁員：業務整合或削減難免涉及員
工安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沐曦股份回應為增上市概率裁員２０％：嚴重失實　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年中國手機出口量同比增１﹒５％，連降八年後首增　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳網約車市場已飽和，日均訂單量約每車１３單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
能源局表示光伏內捲式競爭未解決，將制定完善相關政策　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫衛東稱中方願同東盟共同孵化人工智能合作項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示中日應加強政策溝通，維護產供鏈穩定；出台支持家政服務消費、數字消費等政策　
台軍演練時間將大增，大陸國防部：早晚要來收了你們　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌１﹒４９％，報２３０５３﹒１８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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ｅＢａｙ第四季業績超預期，惟銷售前景黯淡股價大跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　
知情人士透露日產準備更換ＣＥＯ，股價上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國財政大臣有意擴大與美國經貿合作，力求避免關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銅價上漲，特朗普指示商務部研究對進口銅徵收關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
史上最大加密貨幣被盜案，ＦＢＩ揭做案者是北韓黑客　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局博斯蒂克稱利率需維持在限制性區間以抑制通脹　　　　　　　　　　　　　　　　　　
巨無霸指數顯示日本基層購買力低，薪酬追不上通脹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美國制裁６家香港和深圳企業，指為伊朗採購無人機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普稱澤連斯基將赴美簽署資源協議草案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美指中國利用補貼破壞競爭，商務部表示指控站不住腳　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美擬對中國製造船舶收費，商務部表示不要一錯再錯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
魯比奧稱中俄或聯手對抗美國，中方斥美挑撥離間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《特朗普新政》　
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特朗普要求蘋果取消多元化政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國商務部長表示４月２日起加徵基線對等關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國眾議院以２１７票對２１５票通過減稅預算案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《預算案》　
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陳茂波稱因考慮連續兩年錄經濟增長故決定公務員凍薪；不宜停售住宅地，可考慮分期支付地價
本港財政應分為兩類，投資未來創造機會；無意全面徵收陸路離境稅，節流需取消學生津貼；爭
取人工智能企業來港上市，有助打入內地市場；股票印花稅與交投量無必然關係　　　　　　　
財爺表示乘車優惠「兩元兩折」簡單易明，設上限後仍寬鬆　　　　　　　　　　　　　　　　
議員質疑「明日大嶼」胎死腹中，陳茂波：優先發展北都　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫東稱爭取人工智能研發院明年起運作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡若蓮稱取消學生津貼配合精準扶貧，諮詢不能披露詳情　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱金融市場發展「重量又重質」；險企期望更多港元長債，余偉文：研發更多長債　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《預算迴響》　
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Ｋｅｅｔａ表示預算案多管齊下措施助帶動消費市場氣氛　　　　　　　　　　　　　　　　　
中小型企業總商會倡寬免ＢＵＤ專項基金部分申請流程　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港表示財政預算案全面強化香港競爭力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大新銀行表示能協助更多中小企增強自身競爭力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）樂見停售商業地，改劃住宅地讓土地用得其所　　　　　　　　　　　　　
恒生（０００１１）鞏固香港作為國際金融中心地位和支援本地企業　　　　　　　　　　　　
數碼港表示預算案支持創科提速發展，抓緊ＡＩ關鍵窗口　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）預算案減輕市民置業財務負擔，有助用家上車　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）雷霆稱放寬印花稅門檻有助刺激細價樓交投　　　　　　　　　　　　　　
星展銀行表示財政健康至關重要，滅赤應為首要之務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
會計師公會倡發債外可考慮公私營合作推動基建發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
朱國強稱政府從未就取消學生津貼諮詢其意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊何蓓茵稱許多公務員理解凍薪和削減編制決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
樂風集團表示財案發出明確訊息，令集團推盤步伐更明確　　　　　　　　　　　　　　　　　
機管局表示積極推動機場城市發展計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙豐私銀表示投資者或繼續評估更高公眾債務的影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀表示財案溫和利好地產及零售板塊，惟削領展目標價；政府發債是有效手段，目前政府負債
比率較低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總商會表示政府綜合帳目可望數年內轉虧為盈令人鼓舞　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港華商銀行公會表示支持預算案，加強優勢產業競爭力　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ＡＩ》　
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上海數據交易所接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，優化交易撮合效率　　　　　　　　　　　　　　　　
人形機器人產業人才緊缺，企業開８萬月薪招聘算法工程師　　　　　　　　　　　　　　　　
字節悟空瀏覽器接入ＤＳ，分析料為抖音接入ＤＳ做鋪墊　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示ＡＩ基於投餵「食材」生成內容，警惕成操縱工具　　　　　　　　　　　　　　　　
路透表示百度將於３月中旬推出下一代文心ＡＩ大模型　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｋｉｍｉ最新模型編程能力超越ＧＰＴ　ｏ３ｍｉｎｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊混元發布新一代快思考模型Ｔｕｒｂｏ　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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證監會對黃栢鳴展開內幕交易檢控，獲准以２０萬元保釋；證監會建議放寬主要交易所買賣衍生
工具的持倉限額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林卓廷元朗７２１暴動案罪成，判囚３年１個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德體育園周末開幕，城巴開５條特別路線直達港九新界　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠以３７３億美元身家蟬聯福布斯香港首富，蔡崇信身家大升　　　　　　　　　　　　　
滙豐信用卡推新旅遊禮遇，３月３日快運機票低至半價　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英媒表示中國證監會將加強管控中小企業赴美上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十多家Ａ股公司排隊香港上市，新能源佔比大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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27/02/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９９２﹒７５升２２點

27/02/2025 09:21  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６８﹒５跌２﹒３點

27/02/2025 09:15  期指低開２３點報２３７２４，國指期貨跌３８點報８７５３

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