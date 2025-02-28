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期貨新聞

28/02/2025 16:31

即月期指最後交易價２２９６７跌７１２點，高水２６點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２２９６７，跌７１２點，高水２６點，
暫成交１５４１４０張。即月國指期貨最後交易價８４５１，跌２９６點，高水３４點，暫成交
１３５１８０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５７８，跌２９８點，高水１０點，暫成交
２２１９９４張。

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28/02/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３４５４３張，增７５５１張

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