即月期指最後交易價２２９６７跌７１２點，高水２６點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２２９６７，跌７１２點，高水２６點，
暫成交１５４１４０張。即月國指期貨最後交易價８４５１，跌２９６點，高水３４點，暫成交
１３５１８０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５７８，跌２９８點，高水１０點，暫成交
２２１９９４張。
【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票
28/02/2025 16:31
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