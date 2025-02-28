即月期指最後交易價２２９６７跌７１２點，成交１５４８９７張

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２２９６７，跌７１２點，高水２６點，

成交１５４８９７張。即月國指期貨最後交易價８４５１，跌２９６點，高水３４點，成交

１３５１８０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５７８，跌２９８點，高水１０點，成交

２２１９９４張。

