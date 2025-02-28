即月期指最後交易價２２９６７跌７１２點，成交１５４８９７張

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２２９６７，跌７１２點，高水２６點，
成交１５４８９７張。即月國指期貨最後交易價８４５１，跌２９６點，高水３４點，成交
１３５１８０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５７８，跌２９８點，高水１０點，成交
２２１９９４張。
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28/02/2025 16:46
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28/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２２９６７跌７１２點，高水２６點
28/02/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８８０﹒０升３﹒８點
28/02/2025 09:15 期指低開１７３點報２３５０６，國指期貨跌６５點報８６８２
28/02/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８７８﹒２５，升２點
28/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８５７４２張，增逾萬八張
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