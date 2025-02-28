【夜期時段】即月期指最新報２２９９０點，升２３點，高水４９點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２９６７點，無升跌，高水２６

點，最新報２２９９０點，升２３點，高水４９點，合約成交６７４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８４５５點，升４點，高水３８點，最新報８４６４點，升

１３點，高水４７點，合約成交６９０張。

