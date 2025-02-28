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28/02/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２２９９０點，升２３點，高水４９點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２９６７點，無升跌，高水２６
點，最新報２２９９０點，升２３點，高水４９點，合約成交６７４張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８４５５點，升４點，高水３８點，最新報８４６４點，升
１３點，高水４７點，合約成交６９０張。

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