【夜期時段】即月期指最新報２２９９０點，升２３點，高水４９點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２９６７點，無升跌，高水２６
點，最新報２２９９０點，升２３點，高水４９點，合約成交６７４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４５５點，升４點，高水３８點，最新報８４６４點，升
１３點，高水４７點，合約成交６９０張。
【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票
28/02/2025 17:20
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