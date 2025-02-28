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28/02/2025 20:00

《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及歐元區公布ＣＰＩ，料為下周
一（３日）市場焦點。
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，周六（１日）９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公
布２月製造業採購經理人指數，料由４９﹒１升至４９﹒９；２月非製造業採購經理人指數料由
５０﹒２升至５０﹒５；２月綜合採購經理人指數。
　
＊本港公布零售銷售，美國公布製造業ＰＭＩ＊
　
　　下周一（３日）８：３０ａｍ，日本公布２月製造業採購經理人指數。９：４５ａｍ，中國
公布２月財新製造業採購經理人指數，料由５０﹒１升至５０﹒５。４：３０ｐｍ，香港公布１
月零售銷售。６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒３％改善至升
０﹒４％，年率升幅料由２﹒５％收窄至２﹒３％。１０：４５ｐｍ，美國公布２月製造業採購
經理人指數。１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ製造業指數，料由５０﹒９降至５０﹒５。
　
　　在本港，下周一（３日）公布業績的公司有：鷹君（０００４１）、中國誠通發展集團
（００２１７）、和譽－Ｂ（０２２５６）等。
　
　　下周二（４日）公布業績的公司有：創科實業（００６６９）等。
　
　　下周三（５日）公布業績的公司有：極兔速遞－Ｗ（０１５１９）等。
　
　　下周四（６日）公布業績的公司有：港鐵公司（０００６６）、京東健康（０６６１８）、
京東集團－ＳＷ（０９６１８）等。
　
　　下周五（７日）公布業績的公司有：亞洲水泥（中國）（００７４３）、勇利投資
（０１１４５）、維力生活科技（０１７０３）、卡賓（０２０３０）、富智康集團
（０２０３８）、遠東宏信（０３３６０）、大成食品（０３９９９）、業聚醫療
（０６９２９）、匯賢（８７００１）等。（ｗａ）

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