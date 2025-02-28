《日入而息》新世界推七招減債，政府下年度推８地涉４４５０伙

《今天重點》
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新世界（０００１７）中期持續經營業務轉虧６６﹒３億元，不派息；新世界中期核心經營溢利
跌１８％，綜合債務淨額１２４６億元；新世界黃少媚稱七招減債改善現金流，冀售非核心資產
等套現２６０億；新世界指年內主打４項目推售１８００伙，涉黃竹坑及九龍城等項目
甯漢豪指下年度推８幅住宅地，可興建４４５０伙；甯漢豪稱商業地改劃涉洪水橋及九龍東，對
分期支付地價持開放態度
差估署表示１月樓價指數按月跌０﹒４５％，創逾８年低；利嘉閣料首季樓價跌約０﹒９５％，
冀預算案增交投；１月樓價指數微跌，世邦魏理仕料樓價將平穩發展；美聯表示預算案推出利好
樓市，樓價有望穩中向好
投資基金公會指香港去年零售基金總銷售額創３年新高料續強勢，港股回報跑贏
港交所（００３８８）下月推出６隻新股票期權，包括美的及華潤電力；委任丁晨接替梁頴宇出
任董事會成員
本港１月新取用按揭貸款額增１７﹒６％；１月外匯基金總資產按月增加２９５億元；１月香港
人民幣存款升６﹒５％
螞蟻集團據報調整１３薪發放方式，績效股權激勵改為按季度歸屬
習近平主持政治局會議，討論《政府工作報告》
關注提振消費民營經濟，ＧＤＰ料再定５％赤字率４％
美威脅再加徵１０％關稅，商務部表示美方不要一錯再錯
美擬徵「對等關稅」，中國貿促會：嚴重關切
京東外賣與首批全職騎手簽約繳五險一金，有騎手稱「願幹到退休」
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《即日市況》
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恒指全日跌７７６點收報２２９４１，比電挫逾一成，龍湖跌９％
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《深滬股市》
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美國威脅關稅加碼，滬綜指收挫２％，終止三周連升
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《美元匯價》
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關稅戰或惡化，美匯指數重上１０７
歐元最新報１﹒０３９３╱９４，日圓最新報１５０﹒３３╱３４
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《公司業績》
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金輝集團（００１３７）去年轉賺２１６８萬美元，末期息３美仙
威勝控股（０３３９３）合營威勝信息技術股份去年純利６﹒３億人幣，按年升兩成
華人置業（００１２７）去年盈轉虧蝕２１億，派末期息３仙
中國生態旅遊（１３７１）中期虧損收窄至６７７４﹒８萬，不派息
信義光能（００９６８）全年純利跌７３﹒８％至１０﹒１億人幣，不派息
中國碳中和（０１３７２）中期虧損２６２５﹒６萬元
中國環境資源（０１１３０）中期虧損收窄至１５１８﹒８萬，不派息
新世界（０００１７）中期持續經營業務轉虧６６﹒３億元，不派息；新世界中期核心經營溢利
跌１８％，給合債務淨額１２４６億元
萬洲國際（００２８８）宣派特別股息每股０﹒１８元
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《公司資訊》
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港交所（００３８８）下月推出６隻新股票期權，包括美的及華潤電力；委任丁晨接替梁頴宇出
任董事會成員
中軟國際（００３５４）推出智能體開發平台融合ＤｅｅｐＳｅｅｋ
雅各臣（０２６３３）旗下歐化藥業工廠租予李眾勝堂為期三年
奇瑞汽車向港交所遞交ＩＰＯ申請
電盈等１３家外資企業獲批在內地展開增值電信業務
中銀香港（０２３８８）參與金管局１０００億元人民幣貿易融資流動資金新安排
信銀國際表示有信心未來信用卡海外簽帳佔整體簽帳額逾２０％
高鑫零售（０６８０８）遭阿里悉售持股予新東家德弘資本昨完成股份交割
ＯＰＰＯ新款超薄折疊手機搭載瑞聲科技（０２０１８）行業最薄７Ｐ鏡頭及揚聲器
恒生（０００１１）成為首批銀行參與金管局人民幣貿易融資流動資金安排
渣打利用金管局新安排向企業客戶提供離岸人民幣貿易融資
滙豐表示參與人民幣貿易融資流動資金安排，促進人民幣企業融資
華夏基金香港推出亞太首隻零售代幣化基金
遙控泊車新規３月生效，小鵬將成首批申請推出遙控泊車功能品牌
電能實業（００００６）調任公司執行董事麥堅為非執行董事
太平洋航運（０２３４３）吳志傑已獲委任為公司財務總監
永泰生物（０６９７８）內地同意ＥＡＬ提交附條件批准申請
新火科技（０１６１１）申索人針對公司所提出有關英國訴訟所有申索已被駁回
新地（０００１６）天榮站第二期項目加推５５伙，入場價３４５萬起
ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）獲３億元可持續發展表現掛勾銀團貸款
京東外賣與首批全職騎手簽約繳五險一金，有騎手稱「願幹到退休」
新世界（０００１７）黃少媚稱七招減債改善現金流，冀售非核心資產等套現２６０億；新世界
指年內主打４項目推售１８００伙，涉黃竹坑及九龍城等項目
螞蟻集團據報調整１３薪發放方式，績效股權激勵改為按季度歸屬
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《國企紅籌》
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白雲山（００８７４）向興證資管出售第二次新增基礎資產，涉５﹒８３億人幣
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《神州民企》
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融創中國（０１９１８）公司股份轉讓的認可令獲高等法院批准
百奧賽圖（０２３１５）完成ＤＳ大模型平台本地化部署及抗體藥物研發戰略升級
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《中國要聞》
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１月全國銷售彩票同比降近１６％，廣東減１３億最多
上交所再開併購重組交流座談會
市監總局表示去年未發生重大產品質量安全事故
北京經開區表示制定支持措施，推人形機器人規模化應用
北京市經信局表示「天工」機器人母平台已面向企業開源
去年貨物進出口增長５％，順差７萬億元增２２﹒２％
國民經濟統計公報表示ＧＤＰ增５％，稅收降３﹒４％
去年末外儲同比少３５６億美元，美元計ＦＤＩ降三成
北京去年人工智能核心產業規模突破３０００億元
人行２８４５億逆回購利率持平，全周放水１３３１億
綠城３７億摘杭州２地，杭州２月土拍收金逾１７９億
日本擬對中國產石墨電極徵收反傾銷稅
廣東省長表示下大力氣解決民營企業融資難融資貴問題
特斯拉中國教用ＦＳＤ表示不注意路況５次將禁用一周
茅台召開座談會表示積極與新興產業、科技企業打交道
外匯局表示１月國際收支貨物和服貿順差６５６億美元
市監總局表示今年要開展網絡反不正當競爭執法專項行動
李樂成任工信部黨組書記，免去金壯龍職務
人行２月１﹒４萬億買斷式逆回購，無開展國債買賣
ＩＢＭ中國投資公司明起停業：完成使命，計劃關閉
上海四家外企獲批增值電訊業務擴大開放試點
中糧科工前董事長姚專請辭兩年多後受查
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《寶島快訊》
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台股收跌１﹒４９％，報２３０５３﹒１８點
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《兩會在即》
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李慧琼倡擴大一簽多行至京滬，有信心今年內可成事
習近平主持政治局會議，討論《政府工作報告》
關注提振消費民營經濟，ＧＤＰ料再定５％赤字率４％
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《外圍經濟》
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印尼盾跌至５年低點，央行承諾將大力干預
受晶片相關股票拖累，日經２２５指數下跌千點
大摩表示若美股跌破關鍵支持位，恐引發四百億美元拋售
惠普宣布進一步裁員２千人，本輪總裁員數達９千
日本１月零售銷售按年升３﹒９％，遜預期
日韓股市大幅收跌，日經２２５指數下挫２﹒８２％
美國１月耐用品訂單按月增長３﹒１％，高於市場預期
美國上季ＧＤＰ按季年率經修訂後增長２﹒３％合預期
韓國去年近１﹒４５萬人自殺死亡，創近１３年新高
虛擬貨幣拋售加劇，比特幣較歷史高位下跌超過２５％
費城聯儲行行長哈克支持維持政策利率不變
德國１月零售銷售較上季上升０﹒２％，勝預期
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《大國博弈》
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公安部表示去年起深化芬太尼類物質治理，禁毒見新成效
美威脅再加徵１０％關稅，商務部表示美方不要一錯再錯
美擬徵「對等關稅」，中國貿促會：嚴重關切
英國能源大臣據報３月訪華重啟能源合作談判
澤連斯基抵美簽署礦產協議，條款未列入美國安全保障
墨西哥及美國同意聯手打擊芬太尼及槍械有組織犯罪
特朗普接見英揆施紀賢，稱若簽貿協就無必要徵關稅
外交部表示美方借芬太尼問題搞關稅施壓訛詐，恩將仇報
民調指關稅大棒引發美國消費者不滿，憂通脹加劇
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《ＡＩ》
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ＡＷＳ推出新量子運算晶片，減少所需糾錯資源大降成本
思科擴展與英偉達夥伴關係，提供人工智能技術解決方案
榮耀ＹＯＹＯ智能體接入阿里千問、萬相等多款模型
百度（０９８８８）宣布３月１６日發布文心大模型４﹒５
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《其他消息》
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工貿署長訪問印尼，推動香港加入ＲＣＥＰ
許正宇稱政府既要量入為出亦要投資未來
陳茂波稱香港經濟最壞情況過去，努力吸引投資者及人才
港府與國家商務部簽署ＣＥＰＡ修訂協議，明起實施
關注少數族裔權益的「香港融樂會」宣布解散
甯漢豪稱下年度推８幅住宅地，可興建４４５０伙
金管局公布人民幣貿易融資流動資金安排下首階段參與銀行名單；１月新取用按揭貸款額增１７
﹒６％；１月外匯基金總資產按月增加２９５億元；１月香港人民幣存款升６﹒５％
貿發局助理經理向友人泄露招標機密資料遭起訴
啟德體育園明晚開幕禮，運輸署表示確保交通配套落實到位
本港首宗猴疱疹病毒，３７歲男被猴子襲擊約４個月後死亡
保監局分紅保單演示利率上限監管，今年７月１日起生效
滙豐私銀表示香港是擁有多重居住權企業家的首選地
今年到期銀債下月派第五次息，年息４厘
澳門去年經濟增長８﹒８％，恢復至疫情前８６％
積金局表示去年第四季永久離港提取強積金涉１５﹒７億
香港去年零售基金總銷售額創３年新高料續強勢，港股回報跑贏
惠譽表示香港財政整合慢疊加儲備流失或增信貸評級風險
１月樓價指數微跌，世邦魏理仕料樓價將平穩發展
利嘉閣料首季樓價跌約０﹒９５％，冀預算案增交投
差估署表示１月樓價指數按月跌０﹒４５％，創逾８年低
美聯表示預算案推出利好樓市，樓價有望穩中向好
萊坊料樓價今年上半年見底，全年上升０－５％
蓮香樓２５萬月租尖沙咀巨舖用作擴張，預料５月開幕
高力表示今年樓價走勢平穩發展，一手物業銷售作主導
中原表示預算案激活換樓鏈，３月將先量後價；中原ＣＣＬ按周跌０﹒２７％，連跌２周創１７
周新低
電影發展基金資助業界製作弘揚中華文化電影，即日起接受申請
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