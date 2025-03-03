《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社３日專訊》美國上周五（２８日）公布１月份ＰＣＥ物價指數按年增長

２﹒５％，符合預期兼４個月以來首次放緩；另外核心ＰＣＥ按年增２﹒６％，同樣較前值年增

２﹒９％放緩。消息刺激美股大幅反彈。道指收市升６０１﹒４１點或１﹒３９％，報

４３８４０﹒９１點；標普５００指數升９２﹒９３點或１﹒５９％，報５９５４﹒５０點；納

指升３０２﹒８６點或１﹒６３％，報１８８４７﹒２８點。港股方面，恆生指數收市報

２３００６，升６４點或０﹒３％，成交３０１９億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫

發表主題演講。４日凌晨１２：３５ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆參加全美商業經

濟協會（ＮＡＢＥ）第４１屆年度經濟政策會議，就美國經濟和貨幣政策發表講話並參加討論。



數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒３％改

善至升０﹒４％，年率升幅料由２﹒５％收窄至２﹒３％。１０：４５ｐｍ，美國公布２月製造

業採購經理人指數，料由５１﹒２升至５１﹒６。１１：００ｐｍ，美國公布２月ＩＳＭ製造業

指數，料由５０﹒９降至５０﹒８。（ｗａ）

