期指高開１３３點報２３１００，國指期貨升５３點報８５０４

《經濟通通訊社３日專訊》期指高開１３３點報２３１００，國指期貨高開５３點報
８５０４，科指期貨高開６２點報５６４０。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
03/03/2025 09:15
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下一篇新聞︰03/03/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９５８﹒２５，跌５點
03/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７９１０張增２１６８張
03/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５８５５７張減１４０４張
03/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８０７９張，減６４６４張
28/02/2025 20:00 《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ
28/02/2025 19:58 《日入而息》新世界推七招減債，政府下年度推８地涉４４５０伙
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