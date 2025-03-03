即月期指最後交易價２２９６１跌６點，低水４５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指最後交易價２２９６１，跌６點，低水４５點，暫成交
１２２３４９張。即月國指期貨最後交易價８４３０，跌２１點，高水１０點，暫成交
１１３９８７張。另外，即月科指期貨最後交易價５５２１，跌５７點，低水１５點，暫成交
１７２３３７張。
【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票
03/03/2025 16:31
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