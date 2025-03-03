即月期指最後交易價２２９６１跌６點，低水４５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指最後交易價２２９６１，跌６點，低水４５點，暫成交

１２２３４９張。即月國指期貨最後交易價８４３０，跌２１點，高水１０點，暫成交

１１３９８７張。另外，即月科指期貨最後交易價５５２１，跌５７點，低水１５點，暫成交

１７２３３７張。

