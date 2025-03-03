【外圍經濟】美國１月商品貿易逆差擴大至新高，因進口激增

《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部公布的數據顯示，美國商品貿易逆差擴大２５﹒６％

，至１５３３億元（美元．下同），創下紀錄新高，同時大幅高於市場預期的１１６６億元，主

要因為進口貨品在總統特朗普實施關稅之前激增。



期內進口增長１１﹒９％，至紀錄新高的３２５４億元，主要受工業和消費品推動。出口增

長２％，至１７２２億元，反映資本品增加。（ｊｆ）

