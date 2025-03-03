【外圍經濟】美國１月商品貿易逆差擴大至新高，因進口激增

《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部公布的數據顯示，美國商品貿易逆差擴大２５﹒６％
，至１５３３億元（美元．下同），創下紀錄新高，同時大幅高於市場預期的１１６６億元，主
要因為進口貨品在總統特朗普實施關稅之前激增。
期內進口增長１１﹒９％，至紀錄新高的３２５４億元，主要受工業和消費品推動。出口增
長２％，至１７２２億元，反映資本品增加。（ｊｆ）
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03/03/2025 12:00
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，至１５３３億元（美元．下同），創下紀錄新高，同時大幅高於市場預期的１１６６億元，主
要因為進口貨品在總統特朗普實施關稅之前激增。
期內進口增長１１﹒９％，至紀錄新高的３２５４億元，主要受工業和消費品推動。出口增
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上一篇新聞︰03/03/2025 15:14 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９７９﹒０升近１６點
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03/03/2025 09:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９５８﹒２５，跌５點
03/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７９１０張增２１６８張
03/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５８５５７張減１４０４張
03/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８０７９張，減６４６４張
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