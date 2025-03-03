【夜期時段】即月期指最新報２２９７９點，升１８點，低水２７點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２９６７點，升６點，低水３９點
，最新報２２９７９點，升１８點，低水２７點，合約成交２８６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８４２７點，跌３點，高水７點，最新報８４３２點，升２
點，高水１２點，合約成交４４３張。
《說說心理話》成人亦會專注力不足？嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程！► 即睇
03/03/2025 17:20
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