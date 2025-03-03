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期貨新聞

03/03/2025 19:05

《日入而息》蜜雪首掛收高４３％，比亞迪傳配股集資最多４０７億

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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蜜雪集團（２０９７）收高４３％，每手賺８７５０元；蜜雪勁飆４成專家指不宜高追，一文看
清追揸沽攻略！；蜜雪吉祥物雪王驚喜登場，指集團上市不是終點　　　　　　　　　　　　　
傳比亞迪（０１２１１）擬折讓５﹒１％至８﹒４％配股集資最多約４０７億元　　　　　　　
周六福珠寶再提交香港上市申請，去年多賺７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）據報計劃發行１００億人幣境外債，四年來首次　　　　　　　　　　　　
碧桂園（０２００７）據報再聘華利安及中金為境外債務重組財務顧問　　　　　　　　　　　
本港１月零售貨值按年跌幅收窄至３﹒２％，符合預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國政協會議明日下午開幕１０日上午閉幕，會期６天　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉結一稱中國經濟面臨困難，但長期向好支撐條件沒變；去年中國入境遊客增長１５０％，創歷
史新高；政協舉辦議政活動８５場次，辦復提案５千件；「進政協」外國朋友稱投資中國就是投
資未來；前瞻布局發展銀髮經濟，協同破解養育痛點；去年內地旅客前往香港、澳門同比增長約
三成；圍繞全面深化改革、推中國式現代化建言獻策；將實施更大範圍更寬領域更深層次的對外
開放；本屆政協首設環境資源界別，助產業綠色升級；科技創新靠人才、人才培養靠教育；糧食
產量首破萬四億斤，農村居民收入增６％；劉結一談新質生產力：工業機器人裝機量佔全球過半
深圳表示力爭２０２６年人工智能終端產業規模達１萬億元；重點攻關具身智能機器人核心零部
件、ＡＩ芯片等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
淘天集團全球招聘實習生，算法和ＡＩ類崗位近五成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普本周五將在白宮主持虛擬貨幣峰會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指反覆收升６４點險守兩萬三，理想中芯下跌，網醫股領漲
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬綜指高開低收０﹒１％兩連跌，兩會前夕成交縮一成
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美烏會晤不歡而散，短期利好美元　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０４３６╱３７，日圓最新報１５０﹒４１╱４２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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蜜雪吉祥物雪王驚喜登場，指集團上市不是終點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫思健康（０２１３８）完成出售ＮＭＣＨＬ　５１％股權　　　　　　　　　　　　　　　
據報美團（０３６９０）招兵買馬，設無人機公司加快攻港；美團據報已在港成立無人機公司
百度（０９８８８）據報計劃發行１００億人幣境外債，四年來首次　　　　　　　　　　　
理想汽車（２０１５）首款純電ＳＵＶ理想ｉ８將於７月上市　　　　　　　　　　　　　　
希慎興業（０００１４）贖回８﹒５億美元次級擔保永續資本證券　　　　　　　　　　　　
安科系統（０８３５３）今早停牌，待發內幕資訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金融壹賬通（０６６３８）今早停牌，待公布原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九倉與會地種植道１號擬招標５伙，其餘作收租用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉里（００６８３）朗天峰次輪銷售沽１１６伙，項目累售出３６６伙　　　　　　　　　　
恒地Ｉ０００１２）南首推售１８１伙即日沽清，套現逾９﹒６億元　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）天榮站第二期周三賣１２８伙，入場價３０３萬起　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）波老道２１號四房單位以逾１﹒２６億元沽出　　　　　　　　　　　　
傳普拉達接近達成收購范思哲協議，作價不逾１５億歐元　　　　　　　　　　　　　　　　
太古地產廣州零售項目命名為廣州聚龍灣太古里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）計劃今年內推售杭州甲廈「壹山」，市值約１０億人民幣　　　　　　
周六福珠寶再提交香港上市申請，去年多賺７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國智能科技（００４６４）料配股需延至本月７日或之前完成　　　　　　　　　　　　　
東銀國際（００６６８）上市地位自本月５日收市後撤銷　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉里物流（００６３６）建議改名「ＫＬＮ」，不再使用中文名稱　　　　　　　　　　　　
瑞安房地產（００２７２）國泰君安就其於平台公司權益行使認沽期權　　　　　　　　　　
偉達地產荃灣汀九項目命名為嘉富海灣，涉１３幢洋房　　　　　　　　　　　　　　　　　
工銀亞洲３個月３﹒６８厘起存１５０萬，低門檻最高５厘　　　　　　　　　　　　　　　
滙豐表示慶祝成立１６０周年，中環總行大廈地面設主題裝飾　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港為多家企業開辦人民幣貿易融資，單筆提款額最高４億人幣　　　　　　　　　　　
香港寬頻與Ｉ　Ｓｑｕａｒｅｄ就可能其他要約進行磋商仍在進行　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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濱海投資（０２８８６）附屬就能源管理等與華德智慧簽戰略合作協議　　　　　　　　　　　
珠江船務（００５６０）成立合營公司，於韶關投資開發龍頭寨碼頭　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　零跑汽車（０９８６３）２月交付逾２﹒５萬台，同比增長２﹒８５倍
　　融信服務（０２２０７）私有化生效今日起停止股份買賣　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）據報再聘華利安及中金為境外債務重組財務顧問
　　丘鈦科技（０１４７８）：完成參與聯營公司私募配售　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　國務院任命鄢東為商務部副部長，李鎮為國資委副主任　　
　　內地用戶投訴開通免密支付後被盜刷，蘋果：帳戶被盜　　
　　全國低空交通一張網研究中心成立，助建低空交通網絡　　
　　招商蛇口２７億元競得上海嘉定新城地塊，溢價三成　　　
　　東方集團涉嫌連續４年財務造假被中證監調查　　　　　　
　　韓歆毅正式接任螞蟻集團ＣＥＯ　　　　　　　　　　　　
　　北京出海基地與中國聯通簽約，打造出海服務平台　　　　
　　胡潤報告：中國市場對美國企業的營收貢獻超過１２％　　
　　深圳發布前海行動方案，深化深港私募通和赴港上市機制　
　　２月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒８，創三個月高　　
　　人行９７０億逆回購利率持平，淨回籠１９５５億　　　　
　　習近平稱要堅定不移貫徹總體國家安全觀　　　　　　　　
　　百強房企首２月銷售額降５﹒９％，２月增１７﹒３％　　
　　進出口銀行上海前行長王須國被雙開：違規放貸兼受賄　　
　　科創綜指ＥＴＦ將批量上市，科創板迎增量資金　　　　　
　　上交所表示推動優質民營科企科創板上市，拓股權融資管道
　　人保集團趙鵬：聚焦人工智能，完善面向民企保險體系　　
　　吉利冀支持民企發長債，商湯建議探索「科創算力貸」　　
　　工行表示未來３年擬為民企提供投融資不低於６萬億　　　
　　內地１月發債５萬億，外資託管餘額４﹒２萬億　　　　　
　　建行副行長李運據報將出任廣東副省長，主管金融　　　　
　　公安部表示去年破８２０宗民族資產解凍類詐騙涉逾百億　
　　２月ＰＳＬ淨歸還１０００億，ＳＬＦ操作１９億　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌１﹒６５％，報２２６７３﹒１４點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《兩會在即》　
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全國政協會議明日下午開幕１０日上午閉幕，會期６天　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉結一談新質生產力：工業機器人裝機量佔全球過半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉結一稱中國經濟面臨困難，但長期向好支撐條件沒變；去年中國入境遊客增長１５０％，創歷
史新高；政協舉辦議政活動８５場次，辦復提案５千件；「進政協」外國朋友稱投資中國就是投
資未來；前瞻布局發展銀髮經濟，協同破解養育痛點；去年內地旅客前往香港、澳門同比增長約
三成；圍繞全面深化改革、推中國式現代化建言獻策；將實施更大範圍更寬領域更深層次的對外
開放；本屆政協首設環境資源界別，助產業綠色升級；科技創新靠人才、人才培養靠教育；糧食
產量首破萬四億斤，農村居民收入增６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政協新聞發布會下午舉行，全國人大記者會明午登場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超明赴京準備列席人大開幕會，周四返港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門區人大代表關注橫琴粵澳深度合作區發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美銀表示美國加徵關稅料不會改變兩會宏觀政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行政會議休會，直至３月１８日復會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　７＆Ｉ控股收購計劃失敗，行政總裁井阪隆一將卸任　
　　微軟宣布結束Ｓｋｙｐｅ通訊軟件２２年服務　　　　
　　新加坡地產巨企城市發展股價下跌，受家族紛爭影響　
　　日本２月製造業ＰＭＩ連續８個月收縮，但幅度收窄　
　　日本３０年期國債孳息率升至２００８年以來最高水平
　　美國１月商品貿易逆差擴大至新高，因進口激增　　　
　　美國上月核心ＰＣＥ指數按月升０﹒３％，符合預期　
　　日圓會否升值或貶值各執一詞，日媒詳解各種可能因素
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　何立峰歡迎美國企業繼續投資中國，共享發展機遇　　
　　新加坡銀行表示關稅影響不容輕視，美元仍有升值空間
　　環球時報表示中方擬對美國農食產品加徵關稅　　　　
　　澤連斯基稱願再赴白宮會特朗普，準備好簽署礦產協議
　　中方回應擬加徵美國農食品關稅：以必要措施維護利益
　　外匯局據報調研進出口企業，摸底關稅和反制措施影響
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　　　　　　　　　　《特朗普新政》　
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　　巴菲特稱關稅如同戰爭行為，或損害消費者利益　　
　　民調指八成美國人希望特朗普更重視國內經濟和通脹
　　特朗普本周五將在白宮主持虛擬貨幣峰會　　　　　
　　美國多地特斯拉店舖外爆發「反馬斯克」示威　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ＡＩ》　
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杭州國資押注第二個ＤＳ，１０億元投資北京智譜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
榮耀表示未來５年投入１００億美元與夥伴共建ＡＩ設備生態　　　　　　　　　　　　　　　
淘天集團全球招聘實習生，算法和ＡＩ類崗位近五成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳表示力爭２０２６年人工智能終端產業規模達１萬億元；重點攻關具身智能機器人核心零部
件、ＡＩ芯片等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潞晨科技停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ　ＡＰＩ服務，疑避損　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里雲萬相２﹒１反超ＤＳ－Ｒ１登熱門大模型榜首　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊元寶發布電腦版，分析指欲復刻Ａｐｐ端的勝利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英特爾俄亥俄州晶片工廠推遲至２０３０年竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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陳茂波稱有條件進一步推動人工智能在港的前沿研究和落地應用；大型創科企業冀北都批地發展
，部分商業地或改住宅等；陳茂波冀加快北都發展，無再預留資金予交椅洲作進一步工作；要向
評級機構證明香港財政穩健，借貸理由充足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
唐英年稱發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　
麥美娟稱已預留７００萬元推行「聯廈聯管」，最快６月試行　　　　　　　　　　　　　　　
楊何蓓茵強調無裁員計劃，四成公務員無增薪點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳美寶稱研究調整香港仔及城門隧道收費；五支獲發牌的士車隊本月底起至７月陸續投入服務　
金管局表示將於９月８日至１２日舉辦第二屆「香港綠色周」　　　　　　　　　　　　　　　
投委會推「香港理財月２０２５」，打擊金融騙局及加強財務抗逆力　　　　　　　　　　　　
據報瑞士寶盛提名滙控前ＣＥＯ祈耀年任董事長，最快５月１日上任　　　　　　　　　　　　
本港１月零售貨值按年跌幅收窄至３﹒２％，符合預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新光戲院正式結業，今晚１１時舉行「熄燈落閘告別儀式」　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局邀２０名穆斯林旅遊業代表來港考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示法庭向李永生等德普科技前執董發出取消資格令　　　　　　　　　　　　　　　　
預算案後首周末，十大屋苑成交重回單位數創４周新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原按揭表示２月現樓按揭登記增３１％，創７個月新高　　　　　　　　　　　　　　　　　
高德地圖宣布升級，優化巴士、地鐵等場景算法預測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡表示現樓按揭增三成創７個月新高，樓花按揭增七成　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡｌｉｐａｙＨＫ推ＡＩ智能助理，ＤｅｅｐＳｅｅｋ嵌入搜索功能　　　　　　　　　　　　
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