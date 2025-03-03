《日入而息》蜜雪首掛收高４３％，比亞迪傳配股集資最多４０７億

《今天重點》

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蜜雪集團（２０９７）收高４３％，每手賺８７５０元；蜜雪勁飆４成專家指不宜高追，一文看

清追揸沽攻略！；蜜雪吉祥物雪王驚喜登場，指集團上市不是終點

傳比亞迪（０１２１１）擬折讓５﹒１％至８﹒４％配股集資最多約４０７億元

周六福珠寶再提交香港上市申請，去年多賺７％

百度（０９８８８）據報計劃發行１００億人幣境外債，四年來首次

碧桂園（０２００７）據報再聘華利安及中金為境外債務重組財務顧問

本港１月零售貨值按年跌幅收窄至３﹒２％，符合預期

全國政協會議明日下午開幕１０日上午閉幕，會期６天

劉結一稱中國經濟面臨困難，但長期向好支撐條件沒變；去年中國入境遊客增長１５０％，創歷

史新高；政協舉辦議政活動８５場次，辦復提案５千件；「進政協」外國朋友稱投資中國就是投

資未來；前瞻布局發展銀髮經濟，協同破解養育痛點；去年內地旅客前往香港、澳門同比增長約

三成；圍繞全面深化改革、推中國式現代化建言獻策；將實施更大範圍更寬領域更深層次的對外

開放；本屆政協首設環境資源界別，助產業綠色升級；科技創新靠人才、人才培養靠教育；糧食

產量首破萬四億斤，農村居民收入增６％；劉結一談新質生產力：工業機器人裝機量佔全球過半

深圳表示力爭２０２６年人工智能終端產業規模達１萬億元；重點攻關具身智能機器人核心零部

件、ＡＩ芯片等

淘天集團全球招聘實習生，算法和ＡＩ類崗位近五成

特朗普本周五將在白宮主持虛擬貨幣峰會

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《即日市況》

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恒指反覆收升６４點險守兩萬三，理想中芯下跌，網醫股領漲

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《深滬股市》

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滬綜指高開低收０﹒１％兩連跌，兩會前夕成交縮一成

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《美元匯價》

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美烏會晤不歡而散，短期利好美元

歐元最新報１﹒０４３６╱３７，日圓最新報１５０﹒４１╱４２

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《公司資訊》

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蜜雪吉祥物雪王驚喜登場，指集團上市不是終點

醫思健康（０２１３８）完成出售ＮＭＣＨＬ ５１％股權

據報美團（０３６９０）招兵買馬，設無人機公司加快攻港；美團據報已在港成立無人機公司

百度（０９８８８）據報計劃發行１００億人幣境外債，四年來首次

理想汽車（２０１５）首款純電ＳＵＶ理想ｉ８將於７月上市

希慎興業（０００１４）贖回８﹒５億美元次級擔保永續資本證券

安科系統（０８３５３）今早停牌，待發內幕資訊

金融壹賬通（０６６３８）今早停牌，待公布原因

九倉與會地種植道１號擬招標５伙，其餘作收租用

嘉里（００６８３）朗天峰次輪銷售沽１１６伙，項目累售出３６６伙

恒地Ｉ０００１２）南首推售１８１伙即日沽清，套現逾９﹒６億元

新地（０００１６）天榮站第二期周三賣１２８伙，入場價３０３萬起

長實（０１１１３）波老道２１號四房單位以逾１﹒２６億元沽出

傳普拉達接近達成收購范思哲協議，作價不逾１５億歐元

太古地產廣州零售項目命名為廣州聚龍灣太古里

新世界（０００１７）計劃今年內推售杭州甲廈「壹山」，市值約１０億人民幣

周六福珠寶再提交香港上市申請，去年多賺７％

中國智能科技（００４６４）料配股需延至本月７日或之前完成

東銀國際（００６６８）上市地位自本月５日收市後撤銷

嘉里物流（００６３６）建議改名「ＫＬＮ」，不再使用中文名稱

瑞安房地產（００２７２）國泰君安就其於平台公司權益行使認沽期權

偉達地產荃灣汀九項目命名為嘉富海灣，涉１３幢洋房

工銀亞洲３個月３﹒６８厘起存１５０萬，低門檻最高５厘

滙豐表示慶祝成立１６０周年，中環總行大廈地面設主題裝飾

中銀香港為多家企業開辦人民幣貿易融資，單筆提款額最高４億人幣

香港寬頻與Ｉ Ｓｑｕａｒｅｄ就可能其他要約進行磋商仍在進行

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《國企紅籌》

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濱海投資（０２８８６）附屬就能源管理等與華德智慧簽戰略合作協議

珠江船務（００５６０）成立合營公司，於韶關投資開發龍頭寨碼頭

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《神州民企》

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零跑汽車（０９８６３）２月交付逾２﹒５萬台，同比增長２﹒８５倍

融信服務（０２２０７）私有化生效今日起停止股份買賣

碧桂園（０２００７）據報再聘華利安及中金為境外債務重組財務顧問

丘鈦科技（０１４７８）：完成參與聯營公司私募配售

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《中國要聞》

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國務院任命鄢東為商務部副部長，李鎮為國資委副主任

內地用戶投訴開通免密支付後被盜刷，蘋果：帳戶被盜

全國低空交通一張網研究中心成立，助建低空交通網絡

招商蛇口２７億元競得上海嘉定新城地塊，溢價三成

東方集團涉嫌連續４年財務造假被中證監調查

韓歆毅正式接任螞蟻集團ＣＥＯ

北京出海基地與中國聯通簽約，打造出海服務平台

胡潤報告：中國市場對美國企業的營收貢獻超過１２％

深圳發布前海行動方案，深化深港私募通和赴港上市機制

２月財新中國製造業ＰＭＩ升至５０﹒８，創三個月高

人行９７０億逆回購利率持平，淨回籠１９５５億

習近平稱要堅定不移貫徹總體國家安全觀

百強房企首２月銷售額降５﹒９％，２月增１７﹒３％

進出口銀行上海前行長王須國被雙開：違規放貸兼受賄

科創綜指ＥＴＦ將批量上市，科創板迎增量資金

上交所表示推動優質民營科企科創板上市，拓股權融資管道

人保集團趙鵬：聚焦人工智能，完善面向民企保險體系

吉利冀支持民企發長債，商湯建議探索「科創算力貸」

工行表示未來３年擬為民企提供投融資不低於６萬億

內地１月發債５萬億，外資託管餘額４﹒２萬億

建行副行長李運據報將出任廣東副省長，主管金融

公安部表示去年破８２０宗民族資產解凍類詐騙涉逾百億

２月ＰＳＬ淨歸還１０００億，ＳＬＦ操作１９億

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒６５％，報２２６７３﹒１４點

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《兩會在即》

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全國政協會議明日下午開幕１０日上午閉幕，會期６天

劉結一談新質生產力：工業機器人裝機量佔全球過半

劉結一稱中國經濟面臨困難，但長期向好支撐條件沒變；去年中國入境遊客增長１５０％，創歷

史新高；政協舉辦議政活動８５場次，辦復提案５千件；「進政協」外國朋友稱投資中國就是投

資未來；前瞻布局發展銀髮經濟，協同破解養育痛點；去年內地旅客前往香港、澳門同比增長約

三成；圍繞全面深化改革、推中國式現代化建言獻策；將實施更大範圍更寬領域更深層次的對外

開放；本屆政協首設環境資源界別，助產業綠色升級；科技創新靠人才、人才培養靠教育；糧食

產量首破萬四億斤，農村居民收入增６％

政協新聞發布會下午舉行，全國人大記者會明午登場

李家超明赴京準備列席人大開幕會，周四返港

澳門區人大代表關注橫琴粵澳深度合作區發展

美銀表示美國加徵關稅料不會改變兩會宏觀政策

行政會議休會，直至３月１８日復會

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《外圍經濟》

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７＆Ｉ控股收購計劃失敗，行政總裁井阪隆一將卸任

微軟宣布結束Ｓｋｙｐｅ通訊軟件２２年服務

新加坡地產巨企城市發展股價下跌，受家族紛爭影響

日本２月製造業ＰＭＩ連續８個月收縮，但幅度收窄

日本３０年期國債孳息率升至２００８年以來最高水平

美國１月商品貿易逆差擴大至新高，因進口激增

美國上月核心ＰＣＥ指數按月升０﹒３％，符合預期

日圓會否升值或貶值各執一詞，日媒詳解各種可能因素

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《大國博弈》

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何立峰歡迎美國企業繼續投資中國，共享發展機遇

新加坡銀行表示關稅影響不容輕視，美元仍有升值空間

環球時報表示中方擬對美國農食產品加徵關稅

澤連斯基稱願再赴白宮會特朗普，準備好簽署礦產協議

中方回應擬加徵美國農食品關稅：以必要措施維護利益

外匯局據報調研進出口企業，摸底關稅和反制措施影響

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《特朗普新政》

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巴菲特稱關稅如同戰爭行為，或損害消費者利益

民調指八成美國人希望特朗普更重視國內經濟和通脹

特朗普本周五將在白宮主持虛擬貨幣峰會

美國多地特斯拉店舖外爆發「反馬斯克」示威

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《ＡＩ》

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杭州國資押注第二個ＤＳ，１０億元投資北京智譜

榮耀表示未來５年投入１００億美元與夥伴共建ＡＩ設備生態

淘天集團全球招聘實習生，算法和ＡＩ類崗位近五成

深圳表示力爭２０２６年人工智能終端產業規模達１萬億元；重點攻關具身智能機器人核心零部

件、ＡＩ芯片等

潞晨科技停止提供ＤｅｅｐＳｅｅｋ ＡＰＩ服務，疑避損

阿里雲萬相２﹒１反超ＤＳ－Ｒ１登熱門大模型榜首

騰訊元寶發布電腦版，分析指欲復刻Ａｐｐ端的勝利

英特爾俄亥俄州晶片工廠推遲至２０３０年竣工

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《其他消息》

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陳茂波稱有條件進一步推動人工智能在港的前沿研究和落地應用；大型創科企業冀北都批地發展

，部分商業地或改住宅等；陳茂波冀加快北都發展，無再預留資金予交椅洲作進一步工作；要向

評級機構證明香港財政穩健，借貸理由充足

唐英年稱發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負責任

麥美娟稱已預留７００萬元推行「聯廈聯管」，最快６月試行

楊何蓓茵強調無裁員計劃，四成公務員無增薪點

陳美寶稱研究調整香港仔及城門隧道收費；五支獲發牌的士車隊本月底起至７月陸續投入服務

金管局表示將於９月８日至１２日舉辦第二屆「香港綠色周」

投委會推「香港理財月２０２５」，打擊金融騙局及加強財務抗逆力

據報瑞士寶盛提名滙控前ＣＥＯ祈耀年任董事長，最快５月１日上任

本港１月零售貨值按年跌幅收窄至３﹒２％，符合預期

新光戲院正式結業，今晚１１時舉行「熄燈落閘告別儀式」

旅發局邀２０名穆斯林旅遊業代表來港考察

證監會表示法庭向李永生等德普科技前執董發出取消資格令

預算案後首周末，十大屋苑成交重回單位數創４周新低

中原按揭表示２月現樓按揭登記增３１％，創７個月新高

高德地圖宣布升級，優化巴士、地鐵等場景算法預測

經絡表示現樓按揭增三成創７個月新高，樓花按揭增七成

ＡｌｉｐａｙＨＫ推ＡＩ智能助理，ＤｅｅｐＳｅｅｋ嵌入搜索功能

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