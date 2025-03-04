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04/03/2025 09:15

期指低開１７７點報２２７８４，國指期貨跌９１點報８３３９

　　《經濟通通訊社４日專訊》期指低開１７７點報２２７８４，國指期貨低開９１點報
８３３９，科指期貨低開７２點報５４５０。

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