期指低開１７７點報２２７８４，國指期貨跌９１點報８３３９

《經濟通通訊社４日專訊》期指低開１７７點報２２７８４，國指期貨低開９１點報
８３３９，科指期貨低開７２點報５４５０。
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04/03/2025 09:15
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04/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４４６２１張，減逾萬三張
04/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５６１０張，減２４６９張
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03/03/2025 19:05 《日入而息》蜜雪首掛收高４３％，比亞迪傳配股集資最多４０７億
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