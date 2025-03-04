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期貨新聞

04/03/2025 16:31

即月期指最後交易價２２８８９跌７２點，低水５３點

　　《經濟通通訊社４日專訊》即月期指最後交易價２２８８９，跌７２點，低水５３點，暫成
交１１１３４０張。即月國指期貨最後交易價８３７２，跌５８點，高水５點，暫成交
１０８６９３張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３３，升１１點，低水３點，暫成交
１４７９６１張。

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04/03/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２５６１０張，減２４６９張

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