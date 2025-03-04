即月期指最後交易價２２８８９跌７２點，低水５３點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指最後交易價２２８８９，跌７２點，低水５３點，暫成

交１１１３４０張。即月國指期貨最後交易價８３７２，跌５８點，高水５點，暫成交

１０８６９３張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３３，升１１點，低水３點，暫成交

１４７９６１張。

