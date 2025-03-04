即月期指最後交易價２２８８９跌７２點，低水５３點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指最後交易價２２８８９，跌７２點，低水５３點，暫成
交１１１３４０張。即月國指期貨最後交易價８３７２，跌５８點，高水５點，暫成交
１０８６９３張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３３，升１１點，低水３點，暫成交
１４７９６１張。
【你點睇？】新一份預算案公布，多項開源節流措施推出，你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標？► 立即投票
04/03/2025 16:31
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