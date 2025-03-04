【夜期時段】即月期指最新報２２８５９點，跌３０點，低水８３點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２８７２點，跌１７點，低水７０

點，最新報２２８５９點，跌３０點，低水８３點，合約成交３２５張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８３７１點，跌１點，高水４點，最新報８３６６點，跌６

點，低水１點，合約成交６３１張。

