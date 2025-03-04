【夜期時段】即月期指最新報２２８５９點，跌３０點，低水８３點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２８７２點，跌１７點，低水７０
點，最新報２２８５９點，跌３０點，低水８３點，合約成交３２５張。
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點，低水１點，合約成交６３１張。
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04/03/2025 17:20
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