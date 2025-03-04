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04/03/2025 19:32

《再戰明天》歐洲央行議息，美國公布ＡＤＰ就業變動

　　《經濟通通訊社４日專訊》歐洲央行議息，及美國公布ＡＤＰ就業變動，料為周三（５日）
市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至６日）。日本央行總裁
植田和男和日本財務大臣加藤勝信在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）小組會議上致開幕詞。周三本
港時間９：３０ａｍ，日本央行副總裁內田真一發表講話，召開新聞發布會。
　
＊日本及美國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＰＰＩ＊
　
　　數據方面，周三（５日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布２月綜合採購經理人
指數；２月服務業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第四季國內生產總值，年率升幅料由
０﹒８％擴大至１﹒２％，經季節調整季率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒５％。６：００ｐｍ，
歐元區公布１月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率料由持平升上
１﹒３％。９：１５ｐｍ，美國公布２月ＡＤＰ就業變動，料由１８﹒３萬降至１４萬。
１０：４５ｐｍ，美國公布２月綜合採購經理人指數；２月服務業採購經理人指數料由５２﹒９
降至４９﹒７。１１：００ｐｍ，美國公布１月耐用品訂單，料由下滑２﹒２％改善至升
３﹒１％；１月工廠訂單料由下滑０﹒９％改善至升１﹒７％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：極兔速遞－Ｗ（０１５１９）等。（ｗａ）

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