《再戰明天》歐洲央行議息，美國公布ＡＤＰ就業變動

《經濟通通訊社４日專訊》歐洲央行議息，及美國公布ＡＤＰ就業變動，料為周三（５日）

市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至６日）。日本央行總裁

植田和男和日本財務大臣加藤勝信在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）小組會議上致開幕詞。周三本

港時間９：３０ａｍ，日本央行副總裁內田真一發表講話，召開新聞發布會。



＊日本及美國公布ＰＭＩ，歐元區公布ＰＰＩ＊



數據方面，周三（５日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布２月綜合採購經理人

指數；２月服務業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第四季國內生產總值，年率升幅料由

０﹒８％擴大至１﹒２％，經季節調整季率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒５％。６：００ｐｍ，

歐元區公布１月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率料由持平升上

１﹒３％。９：１５ｐｍ，美國公布２月ＡＤＰ就業變動，料由１８﹒３萬降至１４萬。

１０：４５ｐｍ，美國公布２月綜合採購經理人指數；２月服務業採購經理人指數料由５２﹒９

降至４９﹒７。１１：００ｐｍ，美國公布１月耐用品訂單，料由下滑２﹒２％改善至升

３﹒１％；１月工廠訂單料由下滑０﹒９％改善至升１﹒７％。



在本港，明日公布業績的公司有：極兔速遞－Ｗ（０１５１９）等。（ｗａ）

