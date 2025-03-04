《日入而息》中國多招反制美關稅，全國人大會議明日開幕

《今天重點》

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中國列１０美企入不可靠實體清單、１５家列出口管制；中國在世貿組織追加起訴美國再次加徵

１０％關稅；中國宣布對美國雞肉、大豆等加徵１０％－１５％關稅；外交部回應美加稅指中國

人民從來不吃霸道霸凌那一套；中國發布芬太尼類物質管控白皮書表示嚴管嚴打成效明顯

全國人大會議明日上午開幕１１日下午閉幕，會期７天；國新辦明日１１時３０分吹風會，解讀

政府工作報告

婁勤儉稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ興起可見中國創新和包容性；中國始終與全球南方同呼吸、共命運；

中國經濟運行面臨困難，但對前景充滿信心；中方高度重視對歐關係，中歐是相互成就夥伴；中

美經貿關係本質互利共贏，冀磋商解決問題；今年２萬億置換債券發行工作已經啟動；做好草案

修改，推動民營經濟促進法盡快出台；去年人大審議法律案３９件，通過其中２４件；國防費佔

國內生產總值比重低於世界平均水平

政協委員喬紅稱中國工業機器人裝載量達全球一半以上；政協委員金李稱十年內銀髮經濟規模有

望達３０萬億元；沙雁鼓勵所有上市公司參與質量回報雙提升專項行動；國研中心馬建堂稱中國

擁有充足而有力的宏觀調控工具

夏寶龍冀港澳政協委員發揮「雙重積極作用」；婁勤儉稱港澳一直是對外開放重要窗口，作用不

可替代；交銀國際譚岳衡稱加快推進內地科企進入香港資本市場

澳博（００８８０）去年虧轉盈賺３２０萬元，不派息

置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益按年跌１０﹒８％，派１７﹒３６仙

傳名創優品（０９８９６）研分拆玩具品牌香港上市，籌約２３﹒４億

八達通最快第三季推日本跨境支付，將開通北上網約車功能

特朗普再斥澤連斯基，並暫停美國對烏軍援

加拿大外長表示準備對１５５０億加元美國商品徵關稅

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《即日市況》

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恒指全日跌６４點收報２２９４１，廿天線見支持，車股油股領跌

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《深滬股市》

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中美貿易戰開打，兩會啟幕，滬綜指收升０﹒２２％

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《美元匯價》

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特朗普籲勿續貶值，日圓急升

歐元最新報１﹒０５０９╱１０，日圓最新報１４８﹒９８╱０２

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《公司業績》

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置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益按年跌１０﹒８％，派１７﹒３６仙

澳博（００８８０）去年虧轉盈賺３２０萬元，不派息

大同機械（００１１８）料去年虧轉盈，錄溢利不少於１２００萬元

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《公司資訊》

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據報中石化（００３８６）財團獲厄瓜多爾授予Ｓａｃｈａ區塊石油合同

數字王國（００５４７）與日本凸版控股簽ＭＯＵ，以真人生物識別數據創造虛擬人

新地（０００１６）機場空運中心延長租約至２０４３年，將投放至少４億元升級

比亞迪（０１２１１）配股引入阿聯酋Ａｌ－Ｆｕｔｔａｉｍ家辦為戰略投資者

中軟國際（００３５４）為啟德體育園提供指揮中心、客流統計等解決方案

傳基匯資本正與銀行商討方案解決到期貸款，涉太古城中心三、四期

八達通最快第三季推日本跨境支付，將開通北上網約車功能；八達通有信心縮短系統更新時間，

冀助長者查閱車程

騰訊元寶超越ＤＳ，成中國區蘋果應用商店免費Ａｐｐ第

杭州摸排有意參與阿里雲和ＡＩ投資計劃本地配套供應商；盒馬Ｘ會員店將關剩５家，聚焦盒馬

鮮生逆勢擴張，將全年開近百家

何小鵬期待香港拓低空經濟，６月會把飛行車帶到香港

滙豐啟德卓越理財中心及分行開幕

網易（０９９９９）遊戲就用戶無法登錄致歉表示中國移動（００９４１）出現嚴重網絡故障

舜宇光學科技（０２３８２）限制性股份獎勵計劃受託人變更為中銀國際信託

小米（０１８１０）雷軍稱武漢小米智能家電工廠料今年底投產，一期聚焦空調產品；雷軍提交

五條建議案，聚焦人工智能、新能源汽車

農業銀行（０１２８８）孟范君獲聘任為該行副行長

華潤啤酒（００２９１）唐利清辭任非執行董事

港交所（００３８８）與迅清結算簽ＭＯＵ，優化交易後證券基礎設施

平保（０２３１８）透過ＡＩ系統完善校園招聘，涉逾二千個崗位

建灝九龍塘文曜加推２４伙，入場單位由７２８萬元起

ＰＡＯｂａｎｋ１個月高達８厘，招商永隆推快閃優惠

香港科技探索（０１１３７）ＨＫＴＶｍａｌｌ慶賀１０周年，部分產品秒殺價低至２折

筆克遠東（００７５２）執董謝媛君被泰國證交會罰款１８﹒４萬元泰銖

工銀亞洲去年跨境人民幣業務量達５﹒７萬億人幣

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《國企紅籌》

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華潤醫藥（０３３２０）旗下左乙拉西坦口服溶液獲得藥品註冊證書

人保（０１３３９）李祝用辭任副總裁、執董職位，昨日起生效

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《神州民企》

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傳名創優品（０９８９６）研分拆玩具品牌香港上市，籌約２３﹒４億

聯眾國際（０６８９９）以香港為基地發展冰雪運動產業鏈，續停牌

零跑（０９８６３）與一汽簽署戰略合作諒解備忘錄，就新能源車領域合作

景瑞控股（０１８６２）２月合約簽約銷售額按年跌４４﹒６％

順泰控股（０１３３５）與順泰雲網絡買賣協議交易終止

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《中國要聞》

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商務部與工行簽協議，共助企業開拓市場

人行３８２億逆回購利率持平，淨回籠２８０３億；野村料中國未來數月將允人幣貶值，應對美

加碼關稅

移民局推出更多政策吸引更多外國人來投資興業旅遊

人大會議明早９時開幕，審議政府工作報告等七項議程

全國人大將舉行三場記者會，涉外交經濟民生等主題；全國人大會議明日上午開幕１１日下午閉

幕，會期７天；全國政協會議開幕，聽取常務委員會工作報告提案情況；全國政協十四屆二次會

議以來９９﹒９％的提案已辦覆

國新辦明日１１時３０分吹風會，解讀政府工作報告

婁勤儉稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ興起可見中國創新和包容性；中國始終與全球南方同呼吸、共命運；

中國經濟運行面臨困難，但對前景充滿信心；中方高度重視對歐關係，中歐是相互成就夥伴；中

美經貿關係本質互利共贏，冀磋商解決問題；今年２萬億置換債券發行工作已經啟動；做好草案

修改，推動民營經濟促進法盡快出台；去年人大審議法律案３９件，通過其中２４件；國防費佔

國內生產總值比重低於世界平均水平

政協委員喬紅稱中國工業機器人裝載量達全球一半以上；政協委員金李稱十年內銀髮經濟規模有

望達３０萬億元；沙雁鼓勵所有上市公司參與質量回報雙提升專項行動；國研中心馬建堂稱中國

擁有充足而有力的宏觀調控工具

廣東證監局楊宗儒稱關注支持科技創新產業創新

２月廣州新房成交套數增六成，房企料３月市況更佳

佛山市長表示積極爭取「一簽多行」擴展至佛山

中國據報將發布政策鼓勵全國使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片

全球首個人形機器人半馬賽事４月１３日北京亦莊舉行；富達黃惠宇稱機械人舞證科技創新力，

中國市場潛力莫忽視

中信建投指ＡＩ有望「替代輔導老師」，校外學習潛力大；中金指ＡＩ有望驅動銀行、保險等機

構加速技術替代

潞晨科技停用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，投資人表示成本問題是關鍵

滴滴自動駕駛部門傳尋求融資，估值或近５０億美元

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７％，報２２５９６﹒８８點

雀巢將全資控股徐福記，達成協議收購剩餘四成股份

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《大國博弈》

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中國列１０美企入不可靠實體清單、１５家列出口管制；中國在世貿組織追加起訴美國再次加徵

１０％關稅；中國宣布對美國雞肉、大豆等加徵１０％－１５％關稅；外交部回應美加稅指中國

人民從來不吃霸道霸凌那一套；中國發布芬太尼類物質管控白皮書表示嚴管嚴打成效明顯

商務部促美國立即撤回無理據加稅措施，將採反制措施；禁止美國因美納對華出口基因測序儀；

美國再加１０％關稅，中國企業紛向機構諮詢因應之道；港府對美國向香港產品再加徵關稅表示

強烈不滿，將向世貿提出申訴

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《國際要聞》

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韓國前總統朴槿惠稱尹錫悅被捕令她心情沉重

加拿大外長表示準備對１５５０億加元美國商品徵關稅

特朗普再斥澤連斯基，並暫停美國對烏軍援

美國ＳＥＣ鼓勵員工自願離職，發放５萬美元激勵金；馬斯克稱美國社保是史上最大龐氏騙局；

哈佛等名校ＭＢＡ畢業生不再吃香，面臨畢業即失業

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《外圍經濟》

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日本１月份失業率報２﹒５％，較預期高

歐元區２月製造業採購經理指數續處收縮水平

泰國今年接待外國遊客已突破７００萬，超去年同期

澳央行會議紀要顯示決策者謹慎看待未來寬鬆路徑

聖路易斯聯儲行行長表示穩定通脹預期以防失控將是關鍵；達利歐稱美國債務危機猶如心臟病，

恐在３年內發作

墨西哥一州長指富士康擬在當地建ＡＩ伺服器超級工廠

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《其他消息》

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夏寶龍冀港澳政協委員發揮「雙重積極作用」；婁勤儉稱港澳一直是對外開放重要窗口，作用不

可替代；交銀國際譚岳衡稱加快推進內地科企進入香港資本市場

丘應樺稱本港企業應朝電商方向發展，降烈酒稅後交易進口量增六成；正研究美國對華加徵關稅

是否包括香港

政府再度委任劉麥嘉軒為積金局主席

啟德體育園出現免檢入場漏洞，羅淑佩稱研採實名登記及人面識別

孫玉菡稱高才通計劃審批一直有嚴格把關，續簽高才就業情況理想

投資推廣署表示電腦系統早前遭入侵，不涉個人資料外洩

香港郵政大樓開幕，陳茂波冀更積極應用科技推動服務創新

ＣＦＡ協會指優化自願碳市場需當局與市場參與者協作

２月住宅買賣合約按月跌１２％，按年升３５％；去年港口貨物吞吐量按年升１％，單第四季升

１﹒１％

藝人王賢誌在無人反對下被頒令破產

謝邱安儀稱本港１月零售跌幅收窄緣於低基數，料３月生意改善

金發局洪丕正稱拓東盟中東等新興市場，外訪引資釋歐美市場疑慮

首批高才通陸續到期，尚海龍稱接獲查詢關注續簽時間短

致同料今年亞洲私募股權重拾樂觀勢頭，中國ＡＩ熱吸引投資者關注

蘇黎世香港人壽去年年度化保費翻倍，研推指數型萬用壽險等產品

旅發局撥款減２０％，無人機煙火表演改為節慶限定；旅發局「香港盛匯超級三月」與逾１５０

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