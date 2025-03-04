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04/03/2025 19:28

《日入而息》中國多招反制美關稅，全國人大會議明日開幕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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中國列１０美企入不可靠實體清單、１５家列出口管制；中國在世貿組織追加起訴美國再次加徵
１０％關稅；中國宣布對美國雞肉、大豆等加徵１０％－１５％關稅；外交部回應美加稅指中國
人民從來不吃霸道霸凌那一套；中國發布芬太尼類物質管控白皮書表示嚴管嚴打成效明顯　　　
全國人大會議明日上午開幕１１日下午閉幕，會期７天；國新辦明日１１時３０分吹風會，解讀
政府工作報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
婁勤儉稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ興起可見中國創新和包容性；中國始終與全球南方同呼吸、共命運；
中國經濟運行面臨困難，但對前景充滿信心；中方高度重視對歐關係，中歐是相互成就夥伴；中
美經貿關係本質互利共贏，冀磋商解決問題；今年２萬億置換債券發行工作已經啟動；做好草案
修改，推動民營經濟促進法盡快出台；去年人大審議法律案３９件，通過其中２４件；國防費佔
國內生產總值比重低於世界平均水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政協委員喬紅稱中國工業機器人裝載量達全球一半以上；政協委員金李稱十年內銀髮經濟規模有
望達３０萬億元；沙雁鼓勵所有上市公司參與質量回報雙提升專項行動；國研中心馬建堂稱中國
擁有充足而有力的宏觀調控工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夏寶龍冀港澳政協委員發揮「雙重積極作用」；婁勤儉稱港澳一直是對外開放重要窗口，作用不
可替代；交銀國際譚岳衡稱加快推進內地科企進入香港資本市場　　　　　　　　　　　　　　
澳博（００８８０）去年虧轉盈賺３２０萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益按年跌１０﹒８％，派１７﹒３６仙　　　　　
傳名創優品（０９８９６）研分拆玩具品牌香港上市，籌約２３﹒４億　　　　　　　　　　　
八達通最快第三季推日本跨境支付，將開通北上網約車功能　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普再斥澤連斯基，並暫停美國對烏軍援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
加拿大外長表示準備對１５５０億加元美國商品徵關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日跌６４點收報２２９４１，廿天線見支持，車股油股領跌
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　中美貿易戰開打，兩會啟幕，滬綜指收升０﹒２２％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　特朗普籲勿續貶值，日圓急升　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５０９╱１０，日圓最新報１４８﹒９８╱０２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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置富產業信託（００７７８）去年可供分派收益按年跌１０﹒８％，派１７﹒３６仙　　　　　
澳博（００８８０）去年虧轉盈賺３２０萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大同機械（００１１８）料去年虧轉盈，錄溢利不少於１２００萬元　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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據報中石化（００３８６）財團獲厄瓜多爾授予Ｓａｃｈａ區塊石油合同　　　　　　　　　　
數字王國（００５４７）與日本凸版控股簽ＭＯＵ，以真人生物識別數據創造虛擬人　　　　　
新地（０００１６）機場空運中心延長租約至２０４３年，將投放至少４億元升級　　　　　　
比亞迪（０１２１１）配股引入阿聯酋Ａｌ－Ｆｕｔｔａｉｍ家辦為戰略投資者　　　　　　　
中軟國際（００３５４）為啟德體育園提供指揮中心、客流統計等解決方案　　　　　　　　　
傳基匯資本正與銀行商討方案解決到期貸款，涉太古城中心三、四期　　　　　　　　　　　　
八達通最快第三季推日本跨境支付，將開通北上網約車功能；八達通有信心縮短系統更新時間，
冀助長者查閱車程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊元寶超越ＤＳ，成中國區蘋果應用商店免費Ａｐｐ第　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州摸排有意參與阿里雲和ＡＩ投資計劃本地配套供應商；盒馬Ｘ會員店將關剩５家，聚焦盒馬
鮮生逆勢擴張，將全年開近百家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何小鵬期待香港拓低空經濟，６月會把飛行車帶到香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙豐啟德卓越理財中心及分行開幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網易（０９９９９）遊戲就用戶無法登錄致歉表示中國移動（００９４１）出現嚴重網絡故障　
舜宇光學科技（０２３８２）限制性股份獎勵計劃受託人變更為中銀國際信託　　　　　　　　
小米（０１８１０）雷軍稱武漢小米智能家電工廠料今年底投產，一期聚焦空調產品；雷軍提交
五條建議案，聚焦人工智能、新能源汽車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農業銀行（０１２８８）孟范君獲聘任為該行副行長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華潤啤酒（００２９１）唐利清辭任非執行董事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）與迅清結算簽ＭＯＵ，優化交易後證券基礎設施　　　　　　　　　　　
平保（０２３１８）透過ＡＩ系統完善校園招聘，涉逾二千個崗位　　　　　　　　　　　　　
建灝九龍塘文曜加推２４伙，入場單位由７２８萬元起　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＡＯｂａｎｋ１個月高達８厘，招商永隆推快閃優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港科技探索（０１１３７）ＨＫＴＶｍａｌｌ慶賀１０周年，部分產品秒殺價低至２折　　　
筆克遠東（００７５２）執董謝媛君被泰國證交會罰款１８﹒４萬元泰銖　　　　　　　　　　
工銀亞洲去年跨境人民幣業務量達５﹒７萬億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　華潤醫藥（０３３２０）旗下左乙拉西坦口服溶液獲得藥品註冊證書
　　人保（０１３３９）李祝用辭任副總裁、執董職位，昨日起生效　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　傳名創優品（０９８９６）研分拆玩具品牌香港上市，籌約２３﹒４億　　
　　聯眾國際（０６８９９）以香港為基地發展冰雪運動產業鏈，續停牌　　　
　　零跑（０９８６３）與一汽簽署戰略合作諒解備忘錄，就新能源車領域合作
　　景瑞控股（０１８６２）２月合約簽約銷售額按年跌４４﹒６％　　　　　
　　順泰控股（０１３３５）與順泰雲網絡買賣協議交易終止　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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商務部與工行簽協議，共助企業開拓市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行３８２億逆回購利率持平，淨回籠２８０３億；野村料中國未來數月將允人幣貶值，應對美
加碼關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
移民局推出更多政策吸引更多外國人來投資興業旅遊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人大會議明早９時開幕，審議政府工作報告等七項議程　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國人大將舉行三場記者會，涉外交經濟民生等主題；全國人大會議明日上午開幕１１日下午閉
幕，會期７天；全國政協會議開幕，聽取常務委員會工作報告提案情況；全國政協十四屆二次會
議以來９９﹒９％的提案已辦覆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國新辦明日１１時３０分吹風會，解讀政府工作報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
婁勤儉稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ興起可見中國創新和包容性；中國始終與全球南方同呼吸、共命運；
中國經濟運行面臨困難，但對前景充滿信心；中方高度重視對歐關係，中歐是相互成就夥伴；中
美經貿關係本質互利共贏，冀磋商解決問題；今年２萬億置換債券發行工作已經啟動；做好草案
修改，推動民營經濟促進法盡快出台；去年人大審議法律案３９件，通過其中２４件；國防費佔
國內生產總值比重低於世界平均水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政協委員喬紅稱中國工業機器人裝載量達全球一半以上；政協委員金李稱十年內銀髮經濟規模有
望達３０萬億元；沙雁鼓勵所有上市公司參與質量回報雙提升專項行動；國研中心馬建堂稱中國
擁有充足而有力的宏觀調控工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東證監局楊宗儒稱關注支持科技創新產業創新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２月廣州新房成交套數增六成，房企料３月市況更佳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佛山市長表示積極爭取「一簽多行」擴展至佛山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國據報將發布政策鼓勵全國使用開源ＲＩＳＣ－Ｖ芯片　　　　　　　　　　　　　　　　　
全球首個人形機器人半馬賽事４月１３日北京亦莊舉行；富達黃惠宇稱機械人舞證科技創新力，
中國市場潛力莫忽視　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中信建投指ＡＩ有望「替代輔導老師」，校外學習潛力大；中金指ＡＩ有望驅動銀行、保險等機
構加速技術替代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潞晨科技停用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，投資人表示成本問題是關鍵　　　　　　　　　　　　　　　
滴滴自動駕駛部門傳尋求融資，估值或近５０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌０﹒７％，報２２５９６﹒８８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雀巢將全資控股徐福記，達成協議收購剩餘四成股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中國列１０美企入不可靠實體清單、１５家列出口管制；中國在世貿組織追加起訴美國再次加徵
１０％關稅；中國宣布對美國雞肉、大豆等加徵１０％－１５％關稅；外交部回應美加稅指中國
人民從來不吃霸道霸凌那一套；中國發布芬太尼類物質管控白皮書表示嚴管嚴打成效明顯　　　
商務部促美國立即撤回無理據加稅措施，將採反制措施；禁止美國因美納對華出口基因測序儀；
美國再加１０％關稅，中國企業紛向機構諮詢因應之道；港府對美國向香港產品再加徵關稅表示
強烈不滿，將向世貿提出申訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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韓國前總統朴槿惠稱尹錫悅被捕令她心情沉重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
加拿大外長表示準備對１５５０億加元美國商品徵關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普再斥澤連斯基，並暫停美國對烏軍援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國ＳＥＣ鼓勵員工自願離職，發放５萬美元激勵金；馬斯克稱美國社保是史上最大龐氏騙局；
哈佛等名校ＭＢＡ畢業生不再吃香，面臨畢業即失業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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日本１月份失業率報２﹒５％，較預期高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元區２月製造業採購經理指數續處收縮水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
泰國今年接待外國遊客已突破７００萬，超去年同期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳央行會議紀要顯示決策者謹慎看待未來寬鬆路徑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聖路易斯聯儲行行長表示穩定通脹預期以防失控將是關鍵；達利歐稱美國債務危機猶如心臟病，
恐在３年內發作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
墨西哥一州長指富士康擬在當地建ＡＩ伺服器超級工廠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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夏寶龍冀港澳政協委員發揮「雙重積極作用」；婁勤儉稱港澳一直是對外開放重要窗口，作用不
可替代；交銀國際譚岳衡稱加快推進內地科企進入香港資本市場　　　　　　　　　　　　　　
丘應樺稱本港企業應朝電商方向發展，降烈酒稅後交易進口量增六成；正研究美國對華加徵關稅
是否包括香港　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府再度委任劉麥嘉軒為積金局主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
啟德體育園出現免檢入場漏洞，羅淑佩稱研採實名登記及人面識別　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡稱高才通計劃審批一直有嚴格把關，續簽高才就業情況理想　　　　　　　　　　　　　
投資推廣署表示電腦系統早前遭入侵，不涉個人資料外洩　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港郵政大樓開幕，陳茂波冀更積極應用科技推動服務創新　　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＦＡ協會指優化自願碳市場需當局與市場參與者協作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２月住宅買賣合約按月跌１２％，按年升３５％；去年港口貨物吞吐量按年升１％，單第四季升
１﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藝人王賢誌在無人反對下被頒令破產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
謝邱安儀稱本港１月零售跌幅收窄緣於低基數，料３月生意改善　　　　　　　　　　　　　　
金發局洪丕正稱拓東盟中東等新興市場，外訪引資釋歐美市場疑慮　　　　　　　　　　　　　
首批高才通陸續到期，尚海龍稱接獲查詢關注續簽時間短　　　　　　　　　　　　　　　　　
致同料今年亞洲私募股權重拾樂觀勢頭，中國ＡＩ熱吸引投資者關注　　　　　　　　　　　　
蘇黎世香港人壽去年年度化保費翻倍，研推指數型萬用壽險等產品　　　　　　　　　　　　　
旅發局撥款減２０％，無人機煙火表演改為節慶限定；旅發局「香港盛匯超級三月」與逾１５０
０間商舖推優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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04/03/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８８０﹒０升逾１９點

04/03/2025 09:15  期指低開１７７點報２２７８４，國指期貨跌９１點報８３３９

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