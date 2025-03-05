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期貨新聞

05/03/2025 17:13

《外圍焦點》美聯儲發布褐皮書，美國公布ＡＤＰ就業變動

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國正式開始對加拿大和墨西哥徵收２５％關稅，並向中國加徵
２０％關稅，三國逐步採取反制措施，市場憂慮關稅戰影響美國經濟增長。美股三大指數昨日
（４日）收市報跌。道指跌６７０﹒２５點或１﹒５５％，報４２５２０﹒９９點；標普５００
指數跌７１﹒５７點或１﹒２２％，報５７７８﹒１５點；納指跌６５﹒０３點或０﹒３５％，
報１８２８５﹒１６點。港股方面，恆生指數收市報２３５９４，升６５２點或２﹒８％，成交
２５８７億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利和其他央行高官
回答議員就央行２月降息決定的提問。６日凌晨３：００ａｍ，美聯儲發布褐皮書。
　
　　數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收
窄至０﹒３％，年率料由持平升上１﹒３％。９：１５ｐｍ，美國公布２月ＡＤＰ就業變動，料
由１８﹒３萬降至１４萬。１０：４５ｐｍ，美國公布２月綜合採購經理人指數，料由５２﹒７
降至５０﹒４；２月服務業採購經理人指數料由５２﹒９降至４９﹒７。１１：００ｐｍ，美國
公布１月耐用品訂單，料由下滑２﹒２％改善至升３﹒１％；１月工廠訂單料由下滑０﹒９％改
善至升１﹒７％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：滿幫（ＵＳ﹒ＹＭＭ）等。（ｗａ）

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