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05/03/2025 09:15

期指高開２４７點報２３１３６，國指期貨升９６點報８４６８

　　《經濟通通訊社５日專訊》期指高開２４７點報２３１３６，國指期貨高開９６點報
８４６８，科指期貨高開９８點報５６３１。

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

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