期指高開２４７點報２３１３６，國指期貨升９６點報８４６８

《經濟通通訊社５日專訊》期指高開２４７點報２３１３６，國指期貨高開９６點報
８４６８，科指期貨高開９８點報５６３１。
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05/03/2025 09:15
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05/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４７２８９張增２６６８張
05/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２７４３２張，增１８２２張
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