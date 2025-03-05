即月期指最後交易價２３５９９升７１０點，成交１２３３６２張

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指最後交易價２３５９９，升７１０點，高水５點，成交
１２３３６２張。即月國指期貨最後交易價８６７１，升２９９點，高水４１點，成交
１０９０５６張。另外，即月科指期貨最後交易價５７８４，升２５１點，高水２６點，成交
１４２４２４張。
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
05/03/2025 16:46
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05/03/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２３５５０點，跌４９點，低水４４點
05/03/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８２４﹒８升逾３５點
05/03/2025 09:15 期指高開２４７點報２３１３６，國指期貨升９６點報８４６８
05/03/2025 09:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８２３﹒８升逾３４點
05/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６９５１２張減７８３５張
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