即月期指最後交易價２３５９９升７１０點，成交１２３３６２張

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指最後交易價２３５９９，升７１０點，高水５點，成交

１２３３６２張。即月國指期貨最後交易價８６７１，升２９９點，高水４１點，成交

１０９０５６張。另外，即月科指期貨最後交易價５７８４，升２５１點，高水２６點，成交

１４２４２４張。

