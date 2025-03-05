【夜期時段】即月期指最新報２３５５０點，跌４９點，低水４４點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５９３點，跌６點，低水１點，
最新報２３５５０點，跌４９點，低水４４點，合約成交４５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６６４點，跌７點，高水３４點，最新報８６４５點，跌
２６點，高水１５點，合約成交５０７張。
【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票
05/03/2025 17:20
《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５９３點，跌６點，低水１點，
最新報２３５５０點，跌４９點，低水４４點，合約成交４５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６６４點，跌７點，高水３４點，最新報８６４５點，跌
２６點，高水１５點，合約成交５０７張。
【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票
下一篇新聞︰05/03/2025 17:13 《外圍焦點》美聯儲發布褐皮書，美國公布ＡＤＰ就業變動
05/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２３５９９升７１０點，成交１２３３６２張
05/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２３５９９升７１０點，高水５點
05/03/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８２４﹒８升逾３５點
05/03/2025 09:15 期指高開２４７點報２３１３６，國指期貨升９６點報８４６８
05/03/2025 09:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８２３﹒８升逾３４點
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N