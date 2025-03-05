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期貨新聞

05/03/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３５５０點，跌４９點，低水４４點

　　《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３５９３點，跌６點，低水１點，
最新報２３５５０點，跌４９點，低水４４點，合約成交４５６張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８６６４點，跌７點，高水３４點，最新報８６４５點，跌
２６點，高水１５點，合約成交５０７張。

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