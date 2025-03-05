《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，港鐵京東公布業績

《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行公布議息結果，及港鐵京東公布業績，料為周四（６日

）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周四晚９：１５ｐｍ，歐洲央行管理委員會公布貨幣政策

決定；９：４５ｐｍ，召開新聞發布會，歐洲央行總裁拉加德向記者發表講話。９：４５ｐｍ，

費城聯邦儲備銀行總裁哈克在全美經濟教育工作者協會２０２５年春季專業發展會議上發表題為

「經濟教育」的演講。



＊歐元區公布零售銷售，美國公布貿易收支等數據＊



數據方面，周四（６日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１月建築許可，月率

料維持不變；１月出口；１月進口；１月貿易收支料由５０﹒８億澳元升至５９億澳元。

６：００ｐｍ，歐元區公布１月零售銷售，月率料由下滑０﹒２％改善至升０﹒１％，年率升幅

料由１﹒９％擴大至２％。９：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由２﹒９％降至

２﹒６５％。９：３０ｐｍ，美國公布１月貿易收支，料由負９８４億美元惡化至負１２８８億

美元；連續申請失業救濟金人數，料由１８６﹒２萬升至１８７﹒７萬；首次申請失業救濟金人

數。１１：００ｐｍ，美國公布１月批發庫存，月率料由下滑０﹒５％改善至升０﹒７％；１月

批發貿易月率升幅料由１％收窄至０﹒６％。



在本港，明日公布業績的公司有：港鐵公司（０００６６）、京東健康（０６６１８）、京

東集團－ＳＷ（０９６１８）等。

