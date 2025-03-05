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05/03/2025 19:00

《日入而息》中國今年ＧＤＰ目標５％，港股升６５２點長和飆兩成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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工作報告：今年國內生產總值增長５％左右；中國今年ＣＰＩ目標設在２％，創２０年來新低；
今年預算案安排國防支出１﹒７８萬億，增長７﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國人大會議開幕，李強將作政府工作報告；李強稱做好地方政府隱性債務置換，完善政府債務
管理；加快發展新質戰鬥力，優化國防科技工業體系；堅決防止違規異地執法，整治「內捲式」
競爭；壯大新興產業，培育具身智能、６Ｇ等未來產業；外部環境複雜嚴峻，國內有效需求不足
消費不振；大力提振消費，三千億特別國債支持以舊換新；大力鼓勵外商投資，推動互聯網等領
域有序開放；推進「人工智能＋」，促進和規範數據跨境流動；支持港澳發展經濟改善民生，深
化國際交往合作；改革優化股票發行上市和併購重組制度　　　　　　　　　　　　　　　　　
工作報告提「創新」４０次，首提「具身智能」等新詞；工作報告起草組負責人沈丹陽稱５％增
長目標充滿信心；今年國內生產總值增長５％左右；城鄉居民基礎養老金最低標準再提高２０元
；實施適度寬鬆貨幣政策，適時降準降息；更大力度促進樓市股市健康發展；赤字率提高至４％
，赤字規模５﹒６６萬億；「提振消費專項行動」配套方案政策盡快出台；加快推進部分消費稅
徵收環節後移並下劃地方；改革是今年報告的關鍵詞，出現４０多次　　　　　　　　　　　　
陳昌盛稱ＣＰＩ目標２％是政策導向更鮮明更積極訊號；中央政府負債率較低，實施更積極政策
有空間；宏觀政策「更加積極有為」體現在四方面；穩住樓市股市首次寫入《工作報告》總體要
求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普國會演講稱對中、印、韓三國的關稅將會很高；華盛頓已開始收回巴拿馬運河控制權；　
中國外交部重申不插手巴拿馬運河事務，反對濫施脅迫　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超列席全國人大開幕會，將團結各界發揮香港優勢；鄭志剛稱香港應發揮優勢，打造更多中
華文化「ＩＰ」；何猷龍稱配合澳門發展非博彩，「水舞間」５月回歸　　　　　　　　　　　
吉利（００１７５）據報獲２４億歐元銀團貸款，為沃爾沃集團相關交易再融資　　　　　　　
碧桂園（０２００７）據報已錯過自設達成境外債務重組協議目標日期　　　　　　　　　　　
本周五刊憲寬減薪俸稅，３﹒１９遞交立會；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級指２月人均賺６７００元，中港股票回報逾一成；ＧＵＭ指２月ＭＰＦ人均賺６７５６
元，年初至今賺逾萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日大升６５２點收報２３５９４，科網股勢猛午後升幅擴大
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　政府經濟目標彰顯穩增長決心，滬綜指收升０﹒５３％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　息差收窄，美元受壓跌向１０５﹒５　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０７１２╱１３，日圓最新報１４９﹒３７╱４０
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　粵豐環保（０１３８１）全年純利跌１３﹒５％至８﹒７億元，不派息　　　　　
　　統一企業（００２２０）全年純利升１０﹒９％，息４２﹒８１分　　　　　　　
　　極兔速遞－Ｗ（０１５１９）全年虧轉盈賺１億美元　　　　　　　　　　　　　
　　五礦資源（０１２０８）秘魯法院裁定旗下ＭＬＢ可申索稅務虧損４﹒２９億美元
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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德琪醫藥（０６９９６）印尼批准希維奧用於三項適應症ＮＤＡ　　　　　　　　　　　　　　
小鵬（０９８６８）何小鵬稱具身智能領域將出新能源車一樣巨大的產業　　　　　　　　　　
碧桂園（０２００７）據報已錯過自設達成境外債務重組協議目標日期　　　　　　　　　　　
標普下調龍湖集團（００９６０）評級至「ＢＢ」，展望「負面」　　　　　　　　　　　　　
騰訊元寶回應霸王條款指用戶內容不會用於模型優化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＡＯｂａｎｋ獲保險代理機構牌照，與平安香港及富衛簽合作協議　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）宣布今年開放逾萬個可留用實習名額，產研實習生月入過萬　　　　　　　
吉利（００１７５）據報獲２４億歐元銀團貸款，為沃爾沃集團相關交易再融資　　　　　　　
百度（０９８８８）據報開始推介５年期和１０年期離岸人民幣計價債券　　　　　　　　　　
益美國際控股（０１８７０）中途停牌，停牌前報０﹒１５６元跌逾８９％創新低　　　　　　
石四藥（０２００５）鹽酸尼卡地平獲國家藥監局准登記成為上市製劑原料藥　　　　　　　　
長和（００００１）售和記港口股權，巴拿馬政府︰確保交易遵守所有當地法律法規　　　　　
普拉達（０１９１３）回應收購傳聞，稱若不考慮潛在交易機會則屬「傲慢」　　　　　　　　
沛嘉醫療（０９９９６）經導管心臟瓣膜系統兩例植入成功　　　　　　　　　　　　　　　　
益美國際（０１８７０）短暫停牌，以待刊發內幕消息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金地商置（００５３５）２月合約銷售總額按年跌２５﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　
第一上海（００２２７）獨立非執行董事吳家瑋離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯想（００９９２）在港舉辦創新科技大會，展示多個ＡＩ服務方案　　　　　　　　　　　　
優矩控股（０１９４８）兩附屬與百度中國訂合作協議，將為付款責任提供擔保　　　　　　　
中國銀行（０３９８８）完成贖回及註銷境外優先股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石藥集團（０１０９３）ＪＭＴ１０８獲中國臨床試驗批准　　　　　　　　　　　　　　　　
置地公司委任關仕榮為上海項目西岸中環行政總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　弘陽地產（０１９９６）２月合約銷售跌４８﹒６％，首兩月跌約四成　
　　融創中國（０１９１８）２月合同銷售金額跌３４％，首兩月則升３３％
　　旭輝控股（００８８４）２月合同銷售金額按年跌２８％　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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金融資產投資公司股權投資範圍擴至試點城市所在省份　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所表示２月Ａ股開戶２８３﹒５９萬，按月增八成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行３５３２億逆回購利率持平，淨回籠１９５５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平參加江蘇代表團審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國今年ＣＰＩ目標設在２％，創２０年來新低；今年預算案安排國防支出１﹒７８萬億，增長
７﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國人大會議開幕，李強將作政府工作報告；李強稱做好地方政府隱性債務置換，完善政府債務
管理；加快發展新質戰鬥力，優化國防科技工業體系；堅決防止違規異地執法，整治「內捲式」
競爭；壯大新興產業，培育具身智能、６Ｇ等未來產業；外部環境複雜嚴峻，國內有效需求不足
消費不振；大力提振消費，三千億特別國債支持以舊換新；大力鼓勵外商投資，推動互聯網等領
域有序開放；推進「人工智能＋」，促進和規範數據跨境流動；支持港澳發展經濟改善民生，深
化國際交往合作；改革優化股票發行上市和併購重組制度　　　　　　　　　　　　　　　　　
工作報告提「創新」４０次，首提「具身智能」等新詞；工作報告起草組負責人沈丹陽稱５％增
長目標充滿信心；今年國內生產總值增長５％左右；城鄉居民基礎養老金最低標準再提高２０元
；實施適度寬鬆貨幣政策，適時降準降息；更大力度促進樓市股市健康發展；赤字率提高至４％
，赤字規模５﹒６６萬億；「提振消費專項行動」配套方案政策盡快出台；加快推進部分消費稅
徵收環節後移並下劃地方；改革是今年報告的關鍵詞，出現４０多次　　　　　　　　　　　　
陳昌盛稱ＣＰＩ目標２％是政策導向更鮮明更積極訊號；中央政府負債率較低，實施更積極政策
有空間；宏觀政策「更加積極有為」體現在四方面；穩住樓市股市首次寫入《工作報告》總體要
求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局局長表示地產融資協調機制審批貸款已超６萬億；市場監管總局回應大數據殺熟，將提
高算法透明度；交通運輸部長表示去年全國全社會物流成本降約四千億；教育部長懷進鵬稱ＤＳ
和機器人是教育發展的重大機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
專家指５千億特別國債補充國有大行資本，緩盈利壓力；王冬勝稱有信心今年中國經濟增長約５
％可達標；華創證券指政策目標預留空間，不會馬上大幅降準；分析指保持５％增速非易事，赤
字率上調顯示財政加力；譚岳衡稱ＧＤＰ增５％目標高，股市需解決深層次問題；中信証券明明
稱降準降息操作節奏可能前置；機構指兩會經濟目標顯出更大信心，預視更強政策支持　　　　
國務院發文做好金融「五篇大文章」，提出三方面措施；廣開首席指今年政府工作有三個方面的
看點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東發改委與億航智能等１２家民企舉行懇談會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多家銀行掛牌轉讓信用卡不良資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小紅書客服回應「點點」加入深度搜索功能：並非ＤＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地汽柴油價每噸減１３５元、１３０元，年內第二降　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局表示京津滬杭等１８城試點科技企業併購貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國據報將持續調控粗鋼產量，推動鋼鐵產業減量重組　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升１﹒２２％，李強提出完善兩岸經濟文化交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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特朗普國會演講稱對中、印、韓三國的關稅將會很高；華盛頓已開始收回巴拿馬運河控制權；中
國外交部重申不插手巴拿馬運河事務，反對濫施脅迫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛指特朗普關稅手段限制人行降息能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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日本岩手縣遭遇全國５０年來最嚴重山火，至少１人死　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澤連斯基向特朗普伸出橄欖枝，稱願意盡快結束戰爭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國前財長魯賓稱特朗普經濟政策帶來最大不確定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國商務部長盧特尼克稱或削減對加墨關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
加拿大安大略省擬對輸美電力徵稅２５％；美國和加拿大官員就可能取消關稅舉行會談　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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日本央行副行長唱反調表示央行不會在每次會議上加息；植田和男稱亞洲新興市場經濟體面臨地
緣政治局勢考驗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓國將新設高端簽證，吸引國際頂尖科技人才；三星與工會正式達成薪酬協議，今年加薪５﹒１
％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美銀大幅下調特斯拉目標價至３８０美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果推新ｉＰａｄ　Ａｉｒ平板電腦，採自家Ｍ３晶片　　　　　　　　　　　　　　　　　　
谷歌呼籲美國司法部改變態度，放棄分拆公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超列席全國人大開幕會，將團結各界發揮香港優勢；鄭志剛稱香港應發揮優勢，打造更多中
華文化「ＩＰ」；何猷龍稱配合澳門發展非博彩，「水舞間」５月回歸　　　　　　　　　　　
ＡＣＣＡ及港大經管學院簽合作備忘錄，料逾１２００名學生受惠　　　　　　　　　　　　　
安聯投資去年於中日企股東會減少投反對票，港比率持平　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩通新興市場股票基金建倉美團，減持騰訊、阿里及拼多多　　　　　　　　　　　　　　　　
消委會收到７宗與桌球大獎賽相關投訴，包括觀眾被逐離場；桌球賽組委會對首日賽事未完場即
清場致歉，今提補償方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅淑佩形容桌球賽觀眾被要求離場不理想，要求確保今晚觀賞至完場；羅淑佩與旅遊界會面，討
論發展藍圖及業界人手等問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
測量師學會倡組債券基金支援樓宇復修，嚴重僭建物設定額罰款　　　　　　　　　　　　　　
萊坊指本港約４﹒３萬人擁千萬美元淨資產，全球排名第十　　　　　　　　　　　　　　　　
甯漢豪稱交椅洲人工島正進行的前期研究不會浪費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級指２月人均賺６７００元，中港股票回報逾一成；ＧＵＭ指２月ＭＰＦ人均賺６７５６
元，年初至今賺逾萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本周五刊憲寬減薪俸稅，３﹒１９遞交立會；公務員事務局否認整合「文書助理」職系，稱假消
息已報警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府工作報告新組合拳盼穩信心，專家睇好三板塊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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05/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２３５９９升７１０點，高水５點

05/03/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８２４﹒８升逾３５點

05/03/2025 09:15  期指高開２４７點報２３１３６，國指期貨升９６點報８４６８

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