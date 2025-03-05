《日入而息》中國今年ＧＤＰ目標５％，港股升６５２點長和飆兩成

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工作報告：今年國內生產總值增長５％左右；中國今年ＣＰＩ目標設在２％，創２０年來新低；

今年預算案安排國防支出１﹒７８萬億，增長７﹒２％

全國人大會議開幕，李強將作政府工作報告；李強稱做好地方政府隱性債務置換，完善政府債務

管理；加快發展新質戰鬥力，優化國防科技工業體系；堅決防止違規異地執法，整治「內捲式」

競爭；壯大新興產業，培育具身智能、６Ｇ等未來產業；外部環境複雜嚴峻，國內有效需求不足

消費不振；大力提振消費，三千億特別國債支持以舊換新；大力鼓勵外商投資，推動互聯網等領

域有序開放；推進「人工智能＋」，促進和規範數據跨境流動；支持港澳發展經濟改善民生，深

化國際交往合作；改革優化股票發行上市和併購重組制度

工作報告提「創新」４０次，首提「具身智能」等新詞；工作報告起草組負責人沈丹陽稱５％增

長目標充滿信心；今年國內生產總值增長５％左右；城鄉居民基礎養老金最低標準再提高２０元

；實施適度寬鬆貨幣政策，適時降準降息；更大力度促進樓市股市健康發展；赤字率提高至４％

，赤字規模５﹒６６萬億；「提振消費專項行動」配套方案政策盡快出台；加快推進部分消費稅

徵收環節後移並下劃地方；改革是今年報告的關鍵詞，出現４０多次

陳昌盛稱ＣＰＩ目標２％是政策導向更鮮明更積極訊號；中央政府負債率較低，實施更積極政策

有空間；宏觀政策「更加積極有為」體現在四方面；穩住樓市股市首次寫入《工作報告》總體要

求

特朗普國會演講稱對中、印、韓三國的關稅將會很高；華盛頓已開始收回巴拿馬運河控制權；

中國外交部重申不插手巴拿馬運河事務，反對濫施脅迫

李家超列席全國人大開幕會，將團結各界發揮香港優勢；鄭志剛稱香港應發揮優勢，打造更多中

華文化「ＩＰ」；何猷龍稱配合澳門發展非博彩，「水舞間」５月回歸

吉利（００１７５）據報獲２４億歐元銀團貸款，為沃爾沃集團相關交易再融資

碧桂園（０２００７）據報已錯過自設達成境外債務重組協議目標日期

本周五刊憲寬減薪俸稅，３﹒１９遞交立會；

積金評級指２月人均賺６７００元，中港股票回報逾一成；ＧＵＭ指２月ＭＰＦ人均賺６７５６

元，年初至今賺逾萬

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日大升６５２點收報２３５９４，科網股勢猛午後升幅擴大

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

政府經濟目標彰顯穩增長決心，滬綜指收升０﹒５３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

息差收窄，美元受壓跌向１０５﹒５

歐元最新報１﹒０７１２╱１３，日圓最新報１４９﹒３７╱４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

粵豐環保（０１３８１）全年純利跌１３﹒５％至８﹒７億元，不派息

統一企業（００２２０）全年純利升１０﹒９％，息４２﹒８１分

極兔速遞－Ｗ（０１５１９）全年虧轉盈賺１億美元

五礦資源（０１２０８）秘魯法院裁定旗下ＭＬＢ可申索稅務虧損４﹒２９億美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德琪醫藥（０６９９６）印尼批准希維奧用於三項適應症ＮＤＡ

小鵬（０９８６８）何小鵬稱具身智能領域將出新能源車一樣巨大的產業

碧桂園（０２００７）據報已錯過自設達成境外債務重組協議目標日期

標普下調龍湖集團（００９６０）評級至「ＢＢ」，展望「負面」

騰訊元寶回應霸王條款指用戶內容不會用於模型優化

ＰＡＯｂａｎｋ獲保險代理機構牌照，與平安香港及富衛簽合作協議

京東（０９６１８）宣布今年開放逾萬個可留用實習名額，產研實習生月入過萬

吉利（００１７５）據報獲２４億歐元銀團貸款，為沃爾沃集團相關交易再融資

百度（０９８８８）據報開始推介５年期和１０年期離岸人民幣計價債券

益美國際控股（０１８７０）中途停牌，停牌前報０﹒１５６元跌逾８９％創新低

石四藥（０２００５）鹽酸尼卡地平獲國家藥監局准登記成為上市製劑原料藥

長和（００００１）售和記港口股權，巴拿馬政府︰確保交易遵守所有當地法律法規

普拉達（０１９１３）回應收購傳聞，稱若不考慮潛在交易機會則屬「傲慢」

沛嘉醫療（０９９９６）經導管心臟瓣膜系統兩例植入成功

益美國際（０１８７０）短暫停牌，以待刊發內幕消息

金地商置（００５３５）２月合約銷售總額按年跌２５﹒６％

第一上海（００２２７）獨立非執行董事吳家瑋離世

聯想（００９９２）在港舉辦創新科技大會，展示多個ＡＩ服務方案

優矩控股（０１９４８）兩附屬與百度中國訂合作協議，將為付款責任提供擔保

中國銀行（０３９８８）完成贖回及註銷境外優先股

石藥集團（０１０９３）ＪＭＴ１０８獲中國臨床試驗批准

置地公司委任關仕榮為上海項目西岸中環行政總裁

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

弘陽地產（０１９９６）２月合約銷售跌４８﹒６％，首兩月跌約四成

融創中國（０１９１８）２月合同銷售金額跌３４％，首兩月則升３３％

旭輝控股（００８８４）２月合同銷售金額按年跌２８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金融資產投資公司股權投資範圍擴至試點城市所在省份

上交所表示２月Ａ股開戶２８３﹒５９萬，按月增八成

人行３５３２億逆回購利率持平，淨回籠１９５５億

習近平參加江蘇代表團審議

中國今年ＣＰＩ目標設在２％，創２０年來新低；今年預算案安排國防支出１﹒７８萬億，增長

７﹒２％

全國人大會議開幕，李強將作政府工作報告；李強稱做好地方政府隱性債務置換，完善政府債務

管理；加快發展新質戰鬥力，優化國防科技工業體系；堅決防止違規異地執法，整治「內捲式」

競爭；壯大新興產業，培育具身智能、６Ｇ等未來產業；外部環境複雜嚴峻，國內有效需求不足

消費不振；大力提振消費，三千億特別國債支持以舊換新；大力鼓勵外商投資，推動互聯網等領

域有序開放；推進「人工智能＋」，促進和規範數據跨境流動；支持港澳發展經濟改善民生，深

化國際交往合作；改革優化股票發行上市和併購重組制度

工作報告提「創新」４０次，首提「具身智能」等新詞；工作報告起草組負責人沈丹陽稱５％增

長目標充滿信心；今年國內生產總值增長５％左右；城鄉居民基礎養老金最低標準再提高２０元

；實施適度寬鬆貨幣政策，適時降準降息；更大力度促進樓市股市健康發展；赤字率提高至４％

，赤字規模５﹒６６萬億；「提振消費專項行動」配套方案政策盡快出台；加快推進部分消費稅

徵收環節後移並下劃地方；改革是今年報告的關鍵詞，出現４０多次

陳昌盛稱ＣＰＩ目標２％是政策導向更鮮明更積極訊號；中央政府負債率較低，實施更積極政策

有空間；宏觀政策「更加積極有為」體現在四方面；穩住樓市股市首次寫入《工作報告》總體要

求

金監總局局長表示地產融資協調機制審批貸款已超６萬億；市場監管總局回應大數據殺熟，將提

高算法透明度；交通運輸部長表示去年全國全社會物流成本降約四千億；教育部長懷進鵬稱ＤＳ

和機器人是教育發展的重大機遇

專家指５千億特別國債補充國有大行資本，緩盈利壓力；王冬勝稱有信心今年中國經濟增長約５

％可達標；華創證券指政策目標預留空間，不會馬上大幅降準；分析指保持５％增速非易事，赤

字率上調顯示財政加力；譚岳衡稱ＧＤＰ增５％目標高，股市需解決深層次問題；中信証券明明

稱降準降息操作節奏可能前置；機構指兩會經濟目標顯出更大信心，預視更強政策支持

國務院發文做好金融「五篇大文章」，提出三方面措施；廣開首席指今年政府工作有三個方面的

看點

廣東發改委與億航智能等１２家民企舉行懇談會

多家銀行掛牌轉讓信用卡不良資產

小紅書客服回應「點點」加入深度搜索功能：並非ＤＳ

內地汽柴油價每噸減１３５元、１３０元，年內第二降

金監總局表示京津滬杭等１８城試點科技企業併購貸款

中國據報將持續調控粗鋼產量，推動鋼鐵產業減量重組

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升１﹒２２％，李強提出完善兩岸經濟文化交流

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特朗普國會演講稱對中、印、韓三國的關稅將會很高；華盛頓已開始收回巴拿馬運河控制權；中

國外交部重申不插手巴拿馬運河事務，反對濫施脅迫

高盛指特朗普關稅手段限制人行降息能力

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本岩手縣遭遇全國５０年來最嚴重山火，至少１人死

澤連斯基向特朗普伸出橄欖枝，稱願意盡快結束戰爭

美國前財長魯賓稱特朗普經濟政策帶來最大不確定性

美國商務部長盧特尼克稱或削減對加墨關稅

加拿大安大略省擬對輸美電力徵稅２５％；美國和加拿大官員就可能取消關稅舉行會談

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本央行副行長唱反調表示央行不會在每次會議上加息；植田和男稱亞洲新興市場經濟體面臨地

緣政治局勢考驗

韓國將新設高端簽證，吸引國際頂尖科技人才；三星與工會正式達成薪酬協議，今年加薪５﹒１

％

美銀大幅下調特斯拉目標價至３８０美元

蘋果推新ｉＰａｄ Ａｉｒ平板電腦，採自家Ｍ３晶片

谷歌呼籲美國司法部改變態度，放棄分拆公司

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超列席全國人大開幕會，將團結各界發揮香港優勢；鄭志剛稱香港應發揮優勢，打造更多中

華文化「ＩＰ」；何猷龍稱配合澳門發展非博彩，「水舞間」５月回歸

ＡＣＣＡ及港大經管學院簽合作備忘錄，料逾１２００名學生受惠

安聯投資去年於中日企股東會減少投反對票，港比率持平

摩通新興市場股票基金建倉美團，減持騰訊、阿里及拼多多

消委會收到７宗與桌球大獎賽相關投訴，包括觀眾被逐離場；桌球賽組委會對首日賽事未完場即

清場致歉，今提補償方法

羅淑佩形容桌球賽觀眾被要求離場不理想，要求確保今晚觀賞至完場；羅淑佩與旅遊界會面，討

論發展藍圖及業界人手等問題

測量師學會倡組債券基金支援樓宇復修，嚴重僭建物設定額罰款

萊坊指本港約４﹒３萬人擁千萬美元淨資產，全球排名第十

甯漢豪稱交椅洲人工島正進行的前期研究不會浪費

積金評級指２月人均賺６７００元，中港股票回報逾一成；ＧＵＭ指２月ＭＰＦ人均賺６７５６

元，年初至今賺逾萬

本周五刊憲寬減薪俸稅，３﹒１９遞交立會；公務員事務局否認整合「文書助理」職系，稱假消

息已報警

政府工作報告新組合拳盼穩信心，專家睇好三板塊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

