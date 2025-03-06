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06/03/2025 17:13

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布貿易收支等數據

　　《經濟通通訊社６日專訊》特朗普政府昨日表示，對加拿大和墨西哥進口的汽車給予一個月
的關稅豁免，消息刺激美股三大指數止跌反彈。道指收市升４８５﹒６點或１﹒１４％，報
４３００６﹒５９點；標普５００指數升６４﹒４８點或１﹒１２％，報５８４２﹒６３點；納
指升２６７﹒５７點或１﹒４６％，報１８５５２﹒７３點。港股方面，恒生指數收市報
２４３６９，升７７５點或３﹒３％，成交３７７１億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚９：１５ｐｍ，歐洲央行管理委員會公布貨幣政策決
定；９：４５ｐｍ，召開新聞發布會，歐洲央行總裁拉加德向記者發表講話。９：４５ｐｍ，費
城聯邦儲備銀行總裁哈克在全美經濟教育工作者協會２０２５年春季專業發展會議上發表題為「
經濟教育」的演講。１１：３５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在婦女論壇活動發表視頻講話。７日
凌晨２：００ａｍ，美聯儲、美國通貨監理局（ＯＣＣ）和聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）召開
線上會議，就監管問題聽取公眾意見。
　
　　數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月零售銷售，月率料由下滑０﹒２％改善至升
０﹒１％，年率升幅料由１﹒９％擴大至２％。９：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由
２﹒９％降至２﹒６５％。９：３０ｐｍ，美國公布１月貿易收支，料由負９８４億美元惡化至
負１２８８億美元；連續申請失業救濟金人數料由１８６﹒２萬升至１８７﹒４萬，料由
１８６﹒２萬升至１８７﹒７萬；首次申請失業救濟金人數料由２４﹒２萬降至２３﹒３萬。
１１：００ｐｍ，美國公布１月批發庫存，月率料由下滑０﹒５％改善至升０﹒７％；１月批發
貿易月率升幅料由１％收窄至０﹒５％。明日，中國公布２月外匯儲備，料由３２０９０﹒４億
美元升至３２２６５億美元。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：京東（ＵＳ﹒ＪＤ）、Ｍａｃｙ＇ｓ（ＵＳ﹒Ｍ）等。
（ｗａ）

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