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期貨新聞

06/03/2025 16:31

即月期指最後交易價２４４０６升８０７點，高水３６點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２４４０６，升８０７點，高水３６點，暫
成交１１８９８３張。即月國指期貨最後交易價８９６３，升２９２點，高水２５點，暫成交
１１０１０９張。另外，即月科指期貨最後交易價６０８６，升３０２點，高水１７點，暫成交
１６７５８０張。

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