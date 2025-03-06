即月期指最後交易價２４４０６升８０７點，成交１１９８２１張

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２４４０６，升８０７點，高水３６點，成

交１１９８２１張。即月國指期貨最後交易價８９６３，升２９２點，高水２５點，成交

１１０２６９張。另外，即月科指期貨最後交易價６０８６，升３０２點，高水１７點，成交

１６７５８０張。

