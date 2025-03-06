即月期指最後交易價２４４０６升８０７點，成交１１９８２１張

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指最後交易價２４４０６，升８０７點，高水３６點，成
交１１９８２１張。即月國指期貨最後交易價８９６３，升２９２點，高水２５點，成交
１１０２６９張。另外，即月科指期貨最後交易價６０８６，升３０２點，高水１７點，成交
１６７５８０張。
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06/03/2025 16:46
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交１１９８２１張。即月國指期貨最後交易價８９６３，升２９２點，高水２５點，成交
１１０２６９張。另外，即月科指期貨最後交易價６０８６，升３０２點，高水１７點，成交
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06/03/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４３３７點，跌６９點，低水３３點
06/03/2025 15:34 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８４８﹒８跌２﹒５點
06/03/2025 09:15 期指高開３６６點報２３９６５，國指期貨升１２３點報８７９４
06/03/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８４５﹒２５，跌６點
06/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７９５７０張，增逾萬張
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