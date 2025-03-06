【夜期時段】即月期指最新報２４３３７點，跌６９點，低水３３點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４３５５點，跌５１點，低水１５
點，最新報２４３３７點，跌６９點，低水３３點，合約成交７７０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９５６點，跌７點，高水１８點，最新報８９４０點，跌
２３點，高水２點，合約成交９２０張。
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06/03/2025 17:20
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