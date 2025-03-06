  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

06/03/2025 19:54

《再戰明天》鮑威爾發表講話，美國公布失業率

　　《經濟通通訊社６日專訊》鮑威爾發表講話，及美國公布失業率，料為周五（７日）市場焦
點。
　
　　各國重要經濟活動方面，美聯儲局主席鮑威爾受邀在芝加哥大學布斯商學院２０２５美國貨
幣政策論壇午餐會前發表講話。周五本港時間８：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂
克參加有關經濟前景的對話，重點關注伯明翰地區。５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲
央行２０２５年國際婦女節會議「縮小金融知識差距」上致歡迎辭，並與銀行監管委員會主席布
赫、歐洲央行管委克諾特、納格爾、帕內塔和Ａｎｎａｍａｒｉａ　Ｌｕｓａｒｄｉ參加對話。
　
＊中國公布外匯儲備，歐元區公布第四季ＧＤＰ＊
　
　　數據方面，周五中國公布２月外匯儲備，料由３２０９０﹒４億美元升至３２２６５億美元
。１：３０ｐｍ（本港時間．下同），澳洲公布２月外匯儲備。３：００ｐｍ，德國公布１月工
廠訂單，月率料由６﹒９％逆轉至下滑２﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布２月外匯儲備。
６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由０﹒４％收窄至
０﹒１％，經季節調整年率升幅料維持於０﹒９％。９：３０ｐｍ，美國公布２月失業率，料維
持於４％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：亞洲水泥（中國）（００７４３）、勇利投資
（０１１４５）、維力生活科技（０１７０３）、卡賓（０２０３０）、富智康集團
（０２０３８）、遠東宏信（０３３６０）、大成食品（０３９９９）、業聚醫療
（０６９２９）、匯賢（８７００１）等。（ｗａ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

下一篇新聞︰06/03/2025 19:50  《日入而息》港鐵去年多賺逾１倍，京東集團上季多賺３４％勝預期

其他期貨新聞
More

06/03/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４３３７點，跌６９點，低水３３點

06/03/2025 17:13  《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布貿易收支等數據

06/03/2025 16:46  即月期指最後交易價２４４０６升８０７點，成交１１９８２１張

06/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２４４０６升８０７點，高水３６點

06/03/2025 15:34  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８４８﹒８跌２﹒５點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處