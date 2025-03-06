《再戰明天》鮑威爾發表講話，美國公布失業率

《經濟通通訊社６日專訊》鮑威爾發表講話，及美國公布失業率，料為周五（７日）市場焦

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各國重要經濟活動方面，美聯儲局主席鮑威爾受邀在芝加哥大學布斯商學院２０２５美國貨

幣政策論壇午餐會前發表講話。周五本港時間８：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂

克參加有關經濟前景的對話，重點關注伯明翰地區。５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲

央行２０２５年國際婦女節會議「縮小金融知識差距」上致歡迎辭，並與銀行監管委員會主席布

赫、歐洲央行管委克諾特、納格爾、帕內塔和Ａｎｎａｍａｒｉａ Ｌｕｓａｒｄｉ參加對話。



＊中國公布外匯儲備，歐元區公布第四季ＧＤＰ＊



數據方面，周五中國公布２月外匯儲備，料由３２０９０﹒４億美元升至３２２６５億美元

。１：３０ｐｍ（本港時間．下同），澳洲公布２月外匯儲備。３：００ｐｍ，德國公布１月工

廠訂單，月率料由６﹒９％逆轉至下滑２﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布２月外匯儲備。

６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由０﹒４％收窄至

０﹒１％，經季節調整年率升幅料維持於０﹒９％。９：３０ｐｍ，美國公布２月失業率，料維

持於４％。



在本港，明日公布業績的公司有：亞洲水泥（中國）（００７４３）、勇利投資

（０１１４５）、維力生活科技（０１７０３）、卡賓（０２０３０）、富智康集團

（０２０３８）、遠東宏信（０３３６０）、大成食品（０３９９９）、業聚醫療

（０６９２９）、匯賢（８７００１）等。（ｗａ）

