《日入而息》港鐵去年多賺逾１倍，京東集團上季多賺３４％勝預期

《今天重點》

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港鐵（０００６６）全年純利升１﹒０３倍至１５７﹒７億元，末期息０﹒８９元；港鐵去年基

本業務利潤升１﹒７５倍，香港客運服務利潤升３８％；金澤培指因應現金流採適當方法融資，

暫不考慮股東注資、出售資產

京東集團（０９６１８）上季經調整純利升３４％勝預期，每股派息０﹒５美元

京東物流（０２６１８）全年純利升９﹒０６倍至６２億人幣，不派息

京東健康（０６６１８）全年純利升９４﹒３％至４１﹒６億人幣，不派息

滙控（００００５）據報就地域組織重新命名，不再叫「東部市場」和「西部市場」

特朗普宣稱將收回巴拿馬運河，對貝萊德長和（００００１）交易表示歡迎；英國金融時報指李

嘉誠及李澤鉅主理長和世紀交易，談判數周即落槌

傳部分航企擬撤出香港以規避中美風險，港府表示對業務評估很正常

證監會上季盈餘大升２﹒４倍至７７１１萬，徵費收入升９１％

阿里（０９９８８）發布開源模型ＱｗＱ－３２Ｂ，性能比肩ＤＳ－Ｒ１；阿里雲將向日本企業

提供生成式ＡＩ基礎模型方案

霸王茶姬母企茶姬控股赴美上市獲中證監備案

人行１０４５億逆回購利率持平，淨回籠１１０５億；潘功勝稱今年將根據國內外經濟金融形勢

擇機降準降息；潘功勝稱堅決防範人民幣匯率超調風險，強化預期引導；潘功勝稱地方債務和房

地產市場風險持續收斂；人行、中證監將推債券市場的科技板，支持科企等發債；人行上海總部

主任金鵬輝建議在滬建離岸經濟功能區

吳清稱加速上市公司監管條例起草工作；打通中長期資金入市堵點，推進資本市場改革；進一步

完善境外上市備案制度；ＤＳ帶動中國資產價值重估，健全支持科企機制；推動公募費率改革，

綁定基金公司與投資者利益

王文濤稱今年已收汽車置換更新補貼申請超７０萬份；加稅損人不利己，希望中美適當時候見面

溝通；商品消費意願偏弱，服務消費優質供給不足；完全有信心、有底氣穩住中國外貿基本盤

藍佛安稱今年中央對地方轉移支付增８﹒４％；更加積極財政政策可理解為「更加給力」；將新

增兩項貸款貼息政策，激發消費動力；提高養老金料超３億人受益

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《即日市況》

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恒指全日升７７５點收報２４３６９，人大經濟記者會帶動尾盤強漲

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《深滬股市》

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兩會釋出政策利好，滬綜指收升１﹒２％三連升

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒０７９６╱９７，日圓最新報１４７﹒７２╱７５

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《公司業績》

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宏信建發（０９９３０）全年少賺６﹒９％至９億人幣，息４﹒５港仙

海港企業（０００５１）全年虧損收窄至７０００萬元，派中期息５仙

理文化工（００７４６）全年純利升２０﹒４％至４﹒８億元，息１５仙

理文造紙（０２３１４）全年純利升２５％至１３﹒１億，息４﹒５仙

京東健康（０６６１８）全年純利升９４﹒３％至４１﹒６億人幣，不派息

京東物流（０２６１８）全年純利升９﹒０６倍至６２億人幣，不派息

京東集團（０９６１８）上季經調整純利升３４％勝預期，每股派息０﹒５美元

港鐵（０００６６）全年純利升１﹒０３倍至１５７﹒７億元，末期息０﹒８９元；港鐵去年基

本業務利潤升１﹒７５倍，香港客運服務利潤升３８％

力量發展（０１２７７）本月１８日審議宣派特別息

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《公司資訊》

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霸王茶姬母企茶姬控股赴美上市獲中證監備案

中海油（００８８３）在北部灣盆地獲潛山勘探重大突破

中國移動（００９４１）、華為、樂聚發布全球首款５Ｇ－Ａ人形機器人

阿里（０９９８８）發布開源模型ＱｗＱ－３２Ｂ，性能比肩ＤＳ－Ｒ１；阿里雲將向日本企業

提供生成式ＡＩ基礎模型方案

ＩＮＧ銀行料全球綠色債券發行量今年增至７千億美元

全線領展（００８２３）商場大快活分店上架大快活軟餐，今年推４新口味

和鉑醫藥收到Ｗｉｎｄｗａｒｄ Ｂｉｏ授權協議首付款

滙控（００００５）據報就地域組織重新命名，不再叫「東部市場」和「西部市場」

美團（０３６９０）王興關注三新方向國際化進展最快，中東冀涵蓋海灣六國

特朗普宣稱將收回巴拿馬運河，對貝萊德長和（００００１）交易表示歡迎；英國金融時報指李

嘉誠及李澤鉅主理長和世紀交易，談判數周即落槌

恒指公司推出恒生富威東盟指數，追蹤東盟五國逾３００家主要公司

恒地（０００１２）南首餘貨料有２－３％加價空間，下周標售特色戶

新地（０００１６）ＳＩＥＲＲＡ ＳＥＡ最快月內推出

新世界（０００１７）九龍塘玫瑰街豪宅項目動工，提供逾１１０伙

傳周企及遠展向星憶提供５０００萬澳元貸款換取布里斯本賭場權益

中海外（００６８８）２月物業銷售升５５﹒５％，首兩月升３３％

聯交所對花樣年（０１７７７）及彩生活服務（０１７７８）９名董事採紀律行動

再鼎醫藥（０９６８８）授出購股權及受限制股份單位

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《國企紅籌》

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閩港控股（００１８１）楊利玉由總經理調任為主席

北京能源（００６８６）收購西班牙礦產公司獲外國投資審查會批准

中海宏洋（０００８１）２月合約銷售跌０﹒７％，首兩月跌３﹒８％

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《神州民企》

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基石藥業（０２６１６）在澳洲遞治療淋巴瘤藥臨床試驗申請

信銀國際據報起訴龍光集團（０３３８０），涉６﹒５億違約貸款本息

合景泰富（０１８１３）２月預售額按年跌４１﹒８％

中梁控股（０２７７２）２月合約銷售按年跌３０％

東軟睿新（０９６１６）控股股東質押３８﹒３％持股

德信中國（０２０１９）潛在重組尚未達成任何正式協議，續停牌

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《中國要聞》

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墨西哥與歐亞洽賣原油，中國買家據報「非常感興趣」

人行１０４５億逆回購利率持平，淨回籠１１０５億；潘功勝稱今年將根據國內外經濟金融形勢

擇機降準降息；潘功勝稱堅決防範人民幣匯率超調風險，強化預期引導；潘功勝稱地方債務和房

地產市場風險持續收斂；人行、中證監將推債券市場的科技板，支持科企等發債；人行上海總部

主任金鵬輝建議在滬建離岸經濟功能區

寧夏財政廳長表示已向國務院申請退出債務高風險省份

５名官員亮相記者會，鄭柵潔稱對５％增長充滿信心；鄭柵潔稱力爭「雙一流」大學本科今年招

生規模增２萬

韓正稱加快補上內需特別是消費短板，推動科技自強；上海副市長吳偉稱要提振消費需求，加快

５個中心建設

李雲澤稱發特別國債支持國有大行補充資本將分步實施

北京證監局局長賈文勤稱對配合造假者加大追責力度

國家創業投資引導基金將設立，帶動社會資本近萬億元

李強參加雲南代表團稱以更積極作為推動經濟回升向好；李希參加福建代表團審議，提出探索兩

岸融合發展新路；張又俠、何衛東參加解放軍和武警團審議政府工作報告

吳清稱加速上市公司監管條例起草工作；打通中長期資金入市堵點，推進資本市場改革；進一步

完善境外上市備案制度；ＤＳ帶動中國資產價值重估，健全支持科企機制；推動公募費率改革，

綁定基金公司與投資者利益

王文濤稱今年已收汽車置換更新補貼申請超７０萬份；加稅損人不利己，希望中美適當時候見面

溝通；商品消費意願偏弱，服務消費優質供給不足；完全有信心、有底氣穩住中國外貿基本盤

藍佛安稱今年中央對地方轉移支付增８﹒４％；更加積極財政政策可理解為「更加給力」；將新

增兩項貸款貼息政策，激發消費動力；提高養老金料超３億人受益

摩根資管指中國資產重估的過程才剛剛開始；澳新表示如貿易戰打擊中國增長勢頭，年中前或調

整預算；野村指中國經濟增長年底或跌至４％，特朗普焦點對華

中國公司發布自主智能體Ｍａｎｕｓ，性能超ＯｐｅｎＡＩ；Ｍａｎｕｓ繼ＤＳ後竄紅，背後公

司叫「蝴蝶效應」；Ｍａｎｕｓ邀請碼炒上５萬元，團隊成員澄清從未要求付費

內地據報考慮取消地方政府收購存量商品房價格限制

上海將學習機、智能耳機、風筒納入消費補貼範圍

極氪懸賞至高５００萬，收集惡意貶低、詆毀等證據

ＡＳＭＬ擬今年北京開設回收與維修中心

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２２％，報２２８２１﹒４８點

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《大國博弈》

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美起訴中國黑客並制裁中國科技公司，北京斥賊喊捉賊

美國會一委員會促棄用ＴＰ－Ｌｉｎｋ等中國製路由器

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《國際要聞》

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法國總統馬克龍考慮向歐洲盟友提供核保護傘

日揆矢言推進亞洲版歐安組織，又稱防衛費非美國決定

美韓軍演失誤，戰機向京畿道民宅發射炮彈至少７傷

美國切斷與烏克蘭的部分情報共享；美國總統特朗普據悉將於下周初與科技行業領袖會面

加拿大亞伯達省將停購美國酒，反擊美國關稅措施

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《外圍經濟》

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褐皮書顯示美國經濟略有增長，惟關稅帶來不確定性；美國前財長薩默斯稱特朗普令美元主導地

位遭受威脅；美國銅價飆升，受特朗普聲稱將對進口銅徵關稅影響

７＆Ｉ控股任命新ＣＥＯ，並宣布２萬億日圓股票回購；７＆Ｉ控股據悉擬大規模回購股票，股

價飆升１０％

ＤＨＬ今年擬裁員約八千人，計劃節省逾１０億歐元

德國據悉敦促歐盟放寬財政規定，以便增加國防開支；德債暴跌在全球引發漣漪，日澳紐債券孳

息率飆升

馬斯克形象一落千丈，特斯拉新車註冊量在歐洲暴跌

施羅德指部分經濟體受關稅威脅大，股市波動不容忽視

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《其他消息》

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丁薛祥晤港澳政協，形容港澳是鑽石並提出三點希望；丁薛祥晤港澳政協，重申香港背靠祖國、

聯通世界優勢；夏寶龍晤李家超，盼加快實現由治及興展現更大作為；李家超稱政府工作報告很

有啟發，要貫徹落實兩會精神；港澳政協舉行聯組會議，姚志勝稱香港要力爭超越倫敦；鄭雁雄

稱香港發展需把握好五個關鍵詞；何超瓊稱香港要有自信，沒必要圍繞「美國加稅」擔心

傳部分航企擬撤出香港以規避中美風險，港府表示對業務評估很正常；偽冒李家超Ｘ帳號訛稱發

行香港代幣，港府表示虛假消息已轉交警方

「快必」譚得志煽動案終極上訴被駁回

世界桌球大獎賽截至昨晚１０時接１４７名觀眾查詢涉２６５張門票；桌球賽次日戰至凌晨一時

，數十名觀眾乘免費接駁巴士離開

積金局表示積金易運作大致暢順，已處理逾２２萬宗交易

證監會上季盈餘大升２﹒４倍至７７１１萬，徵費收入升９１％

差估署指１月私樓落成量１８８６伙，按月跌６６％

市建局表示旺角山東街項目收到２８份意向書

支聯會拒交資料案終極上訴得直，鄒幸彤等３人獲撤銷定罪

富達國際調查指四成香港女性開始退休儲蓄，領先其他亞太區

羅兵咸報告料２０２８年全球電訊業收入複合年增長率達２﹒９％

大摩指中國股市２月外資轉為淨流入３８億美元，受被動型基金帶動

大埔上然首推８１伙，折實入場２３８萬元起

證監會籲提防Ｌｉｎｋｂｅｘ或涉虛擬資產欺詐行為

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