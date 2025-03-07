《外圍焦點》歐元區公布第四季ＧＤＰ，美國公布失業率

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普發動的關稅戰懸而未決，加劇國內金融市場動盪

，美股三大指數昨日收市報跌。道指跌４２７﹒５１點或０﹒９９％，報４２５７９﹒０８點；

標普５００指數跌１０４﹒１１點或１﹒７８％，報５７３８﹒５２點；納指跌４８３﹒４８點

或２﹒６１％，報１８０６９﹒２６點。港股方面，恒生指數收市報２４２３１，跌１３８點或

０﹒６％，成交３８３２億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１１：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩

在新西蘭央行研究會議上發表主旨演講。１１：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯和美

聯儲理事鮑曼受邀參加芝加哥大學布斯商學院組織的美國貨幣政策論壇報告小組討論。８日凌晨

１：２０ａｍ，美聯儲理事庫格勒在葡萄牙央行貨幣政策傳導與勞動力市場會議上發表題為「全

球勞動力市場再平衡」的演講，並出席「貨幣政策」小組討論。



數據方面，今晚６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由

０﹒４％收窄至０﹒１％，經季節調整年率升幅料維持於０﹒９％。９：３０ｐｍ，美國公布２

月失業率，料維持於４％。明日４：００ａｍ，美國公布１月消費信貸，料由４０８﹒５億美元

降至１４９億美元。（ｗａ）

