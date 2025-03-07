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07/03/2025 09:15

期指低開２２６點報２４１８０，國指期貨跌８２點報８８８１

　　《經濟通通訊社７日專訊》期指低開２２６點報２４１８０，國指期貨低開８２點報
８８８１，科指期貨低開８６點報６０００。

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