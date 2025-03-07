即月期指最後交易價２４２３８跌１６８點，高水７點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２４２３８，跌１６８點，高水７點，暫成
交１２５１６８張。即月國指期貨最後交易價８９１６，跌４７點，高水２點，暫成交
９６１９０張。另外，即月科指期貨最後交易價６０３７，跌４９點，平水，暫成交
１７８１６６張。
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07/03/2025 16:31
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下一篇新聞︰07/03/2025 15:27 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７５１﹒２５，升５點
07/03/2025 09:15 期指低開２２６點報２４１８０，國指期貨跌８２點報８８８１
07/03/2025 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７６８﹒０升近２２點
07/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８４９５５張增５３８５張
07/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６４８０４張增９６９９張
07/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３５０７７張，增３７７１張
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