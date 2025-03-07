即月期指最後交易價２４２３８跌１６８點，成交１２６３０１張

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２４２３８，跌１６８點，高水７點，成交
１２６３０１張。即月國指期貨最後交易價８９１６，跌４７點，高水２點，成交９６６４８張
。另外，即月科指期貨最後交易價６０３７，跌４９點，平水，成交１８１１４０張。
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07/03/2025 16:46
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