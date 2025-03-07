【夜期時段】即月期指最新報２４２３９點，升１點，高水８點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４２４０點，升２點，高水９點，

最新報２４２３９點，升１點，高水８點，合約成交４９２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９１６點，無升跌，高水２點，最新報８９１３點，跌３

點，低水１點，合約成交８３３張。

