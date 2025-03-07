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07/03/2025 19:24

《再戰明天》德國公布工業生產等數據，九龍倉置業公布業績

　　《經濟通通訊社７日專訊》德國公布工業生產等數據，及九龍倉置業公布業績，料為下周一
（１０日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。下周一本港時間９：３０ａｍ，新西蘭央行副
總裁霍克斯比在澳新銀行投資者巡回活動上就２月貨幣政策聲明發表演講。
　
＊日本公布同時及領先指標＊
　
　　數據方面，下周日（９日）中國公布２月貨幣供應Ｍ１；２月貨幣供應Ｍ２年率升幅料由
７％擴大至７﹒１％。９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公布２月消費者物價指數，年率
料由０﹒５％逆轉至下滑０﹒４％；２月生產者物價指數年率跌幅料由２﹒３％收窄至２﹒１％
。下周一（１０日）７：５０ａｍ，日本公布１月國際收支經常帳餘額，料由１０７７３億日圓
跌至負１７０５億日圓。１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標，料由１１６﹒４降至
１１６﹒３；１月領先指標料由１０８﹒３降至１０８﹒２。３：００ｐｍ，德國公布１月出口
；１月進口；１月工業生產年率跌幅料由３﹒１％收窄至２﹒８％，經季節調整月率料由下滑
２﹒４％改善至升１﹒５％。
　
　　在本港，下周一（１０日）公布業績的公司有：九龍倉置業（０１９９７）等。
　
　　下周二（１１日）公布業績的公司有：陽光房地產基金（００４３５）、裕元集團
（００５５１）、鷹普精密（０１２８６）、金斯瑞生物科技（０１５４８）、東曜藥業－Ｂ
（０１８７５）、ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（０２０７６）、ＴＯＭ集團（０２３８３）、德康農牧
（０２４１９）、寶勝國際（０３８１３）等。
　
　　下周三（１２日）公布業績的公司有：國泰航空（００２９３）、越南製造加工出口
（００４２２）、遠大醫藥（００５１２）、山水水泥（００６９１）、招商局置地
（００９７８）、３６１度（０１３６１）、平安好醫生（０１８３３）、中信國際電訊
（０１８８３）、新秀麗（０１９１０）、ＦＩＴ　ＨＯＮ　ＴＥＮＧ（０６０８８）、艾德韋
宣集團（０９９１９）等。
　
　　下周四（１３日）公布業績的公司有：東方海外國際（００３１６）等。
　
　　下周五（１４日）公布業績的公司有：友邦保險（０１２９９）、中國宏橋（０１３７８）
、理想汽車－Ｗ（０２０１５）等。（ｗａ）

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