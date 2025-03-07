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期貨新聞

07/03/2025 19:23

《日入而息》百度擬發２０億美元可交換債券，港股全周升５﹒６％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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百度（０９８８８）擬發行不超過２０億美元可交換債券　　　　　　　　　　　　　　　　　
王國龍減持領展（００８２３）套現逾３６４６萬元，領展回應：屬私人財務安排　　　　　　
奈雪的茶（０２１５０）料去年經調整淨虧損最多９﹒７億人幣　　　　　　　　　　　　　　
星億指未就向周大福企業及遠東發展（０００３５）出售布里斯本賭場達成協議；遠東發展聯周
企２﹒６億加黃金海岸酒店項目置換，全購澳洲賭場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周升０﹒３２％，結束２周連跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息：港鐵（０００６６）非經理級員工加薪１﹒８％至５﹒４％　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強稱成功營救６名被困詐騙園區港人，預計晚上十時返港　　　　　　　　　　　　　　　
內地首２月美元計出口升２﹒３％，進口跌８﹒４％；首２月中美貿易增３﹒５％，對一帶一路
進出口降１％；首２月機電產品出口增逾５％，進口原油減、大豆增　　　　　　　　　　　　
機構指中國２月ＣＰＩ料跌０﹒５％，年多以來首見負；出口跌幅年半大，保銀資本指搶出口效
應退，內需疲軟；大新金融指中國今年出口增長料維持低個位數；ＩＮＧ指若今年消費和投資仍
遜預期，進口將繼續疲軟；機構料２月新增貸環比大降七成，社融降六成　　　　　　　　　　
王毅談ＤＳ等領域創新表示是哪吒一飛沖天的舞台；擴大制度型開放，讓中國是國際合作「首選
項」；臨近邊境的緬北電詐園區已全部清除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅談俄烏表示各方冀達成和平協議是難得可貴的共識；中俄友好歷史邏輯不變，內生動力不減
；中國外交初心不改，捍衛國際公平正義；中日關係正改善發展，歡迎兩國各界加強往來；中歐
有能力有智慧通過友好磋商解決存在問題；台灣地區在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」；回應
美國加徵關稅，王毅發出五問：你得到了甚麼？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國２月外儲增近１８２億美元，黃金儲備連增四個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｍａｎｕｓ再掀ＡＩ熱潮，文字商標已被多方註冊；Ｍａｎｕｓ邀請碼炒上１０萬人幣，官方Ｘ
帳號突被凍結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普對「美日安保」表達不滿，料逼東京增防衛費；特朗普將於當地時間周五召開白宮數位資
產峰會；特朗普稱根本沒看美股，否認暫緩關稅戰是為救市　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指全日跌１３８點收報２４２３１，內需股撐市，京東系績後捱沽
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　外貿數據弱，滬指收跌０﹒２５％，全周仍升１﹒６％
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美匯指數跌破１０４，１０３﹒２應有支持　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８６３╱６４，日圓最新報１４７﹒４４╱４５
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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卡賓（０２０３０）去年多賺３２％，派末期息８６仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遠東宏信（０３３６０）去年少賺３７％，末期息派每股３０仙　　　　　　　　　　　　　　
業聚醫療（０６９２９）全年純利跌１１﹒９％至３９７１﹒７萬美元，息１０港仙　　　　　
大成食品（０３８８９）全年純利升２５％至５８８３萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　
亞州水泥（００７４３）全年盈轉虧２﹒６億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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京東（０９６１８）據報申請註冊京東外賣商標；短期內地宏觀消費存挑戰，惟今年業績保持樂
觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
御德國際（０８０４８）開市前停牌待公布原因，此前披露將延發年報　　　　　　　　　　　
蜜雪集團（０２０９７）趙紅果稱加快完善新式茶飲行業標準與規範　　　　　　　　　　　　
國藥控股（０１０９９）河南雲同醫藥冒充下屬公司與地方政府合作　　　　　　　　　　　　
嘉里建設（００６８３）朗天峰累售４２２伙，套現逾１７億元　　　　　　　　　　　　　　
消息指港鐵（０００６６）非經理級員工加薪１﹒８％至５﹒４％　　　　　　　　　　　　　
復星健康大灣區總院與港怡醫院跨境合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
星億指未就向周大福企業及遠東發展（０００３５）出售布里斯本賭場達成協議；遠東發展聯周
企２﹒６億加黃金海岸酒店項目置換，全購澳洲賭場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南南資源（０１２２９）凱源公司獲批准擴大煤礦產能　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）擬發行不超過２０億美元可交換債券　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）開辦烏魯木齊航線，內地客運航點增至２０個　　　　　　　　　　　　　
江山控股（００２９５）首兩個月太陽能發電站總發電量按年升１８﹒７％　　　　　　　　　
希教國際控股（０１７６５）已成立可轉換債券特別工作小組　　　　　　　　　　　　　　　
巨星醫療（０２３９３）委任接管人與貸款人就已押記股份訂立和解協議　　　　　　　　　　
阿里雲劉偉光稱今年會投入前所未有資源開拓海外市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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山高新能源（００９６８）獲豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定　　　　　　　　　　　　　　
遠洋集團（０３３７７）據報提議暫停支付人民幣債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　
越秀地產（００１２３）２月合同銷售金額按年升約６３﹒２％　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　百望（０６６５７）與國家信息中心簽合作協議發展ＡＩ　　　
　　世茂集團（００８１３）２月合約銷售額按年跌１６﹒６％　　
　　時代中國控股（０１２３３）２月合同銷售金額按年跌９﹒４％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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中國與烏克蘭簽議定書，開啟豌豆和野生水產品輸華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王毅談ＤＳ等領域創新表示是哪吒一飛沖天的舞台；擴大制度型開放，讓中國是國際合作「首選
項」；臨近邊境的緬北電詐園區已全部清除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國２月外儲增近１８２億美元，黃金儲備連增四個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１８５０億逆回購利率持平，全周收水８８１３億；加快完善金融法律法規體系，推進修訂
人行法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地首２月美元計出口升２﹒３％，進口跌８﹒４％；首２月中美貿易增３﹒５％，對一帶一路
進出口降１％；首２月機電產品出口增逾５％，進口原油減、大豆增　　　　　　　　　　　　
機構指中國２月ＣＰＩ料跌０﹒５％，年多以來首見負；出口跌幅年半大，保銀資本指搶出口效
應退，內需疲軟；大新金融指中國今年出口增長料維持低個位數；ＩＮＧ指若今年消費和投資仍
遜預期，進口將繼續疲軟；機構料２月新增貸環比大降七成，社融降六成　　　　　　　　　　
千億私募基金經理表示中國將迎來重大機遇；高盛指Ａ股有望在政策刺激下實現補漲　　　　　
財政部將發行兩期憑證式儲蓄國債，規模最多３００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所舉辦人形機器人產業座談會；大摩指中國政府對ＡＩ表述，或助阿里雲和騰訊擴大市佔率
；瑞銀料今年滬深３００指數成分股每股盈利增長６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浙江加快布局人形機器人、類腦智能等新產業新業態；深圳擬設５００億元國資基金，聚焦人工
智能、機器人；冼漢迪稱設ＡＩ評測認證中心，推動技術標準國際接軌　　　　　　　　　　　
ＤＳ僅次於ＣｈａｔＧＰＴ，全球ＡＩ應用排行榜排第二　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｍａｎｕｓ再掀ＡＩ熱潮，文字商標已被多方註冊；Ｍａｎｕｓ邀請碼炒上１０萬人幣，官方Ｘ
帳號突被凍結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
逐際動力半年完成５億元融資，探索人形機器人落地應用　　　　　　　　　　　　　　　　　
字節跳動去年共辭退３５３名違規員工，３９人移交司法追究刑責　　　　　　　　　　　　　
餓了麼成立即時配送算法專家委員會，推進算法公開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豐田中國推平價智能電動車，售價１０萬元起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌０﹒７２％，報２２５５１﹒５３點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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王毅談俄烏表示各方冀達成和平協議是難得可貴的共識；中俄友好歷史邏輯不變，內生動力不減
；中國外交初心不改，捍衛國際公平正義；中日關係正改善發展，歡迎兩國各界加強往來；中歐
有能力有智慧通過友好磋商解決存在問題；台灣地區在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」；回應
美國加徵關稅，王毅發出五問：你得到了甚麼？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
加拿大指控中國ＡＩ製造假信息，中方表示停止攻擊抹黑　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國要求盟友效仿，對與中國有關聯船隻收取停靠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
沃爾瑪據報要求中國供應商大幅降價以減輕關稅負擔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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美韓軍演戰機誤炸民宅事件，傷者增至２９人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
尹錫悅獲首爾法院撤銷逮捕令，將在非羈押狀態下受審　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普對「美日安保」表達不滿，料逼東京增防衛費；特朗普將於當地時間周五召開白宮數位資
產峰會；特朗普稱根本沒看美股，否認暫緩關稅戰是為救市　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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德國工廠訂單在默茨勝選前創下一年來最大跌幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本財相警告圓匯單邊快速波動，或採取適當應對措施；特朗普言論引發恐慌，日經指數跌幅擴
大至８２０點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國財長貝森特否認關稅將引發新一輪通脹；美國能源部長表示或需長達７年完成戰略石油儲備
補充；美國５０萬個崗位瀕危，經濟學家對勞動市場轉悲觀；摩通指標普５００指數６５００點
年底目標或落空　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
耗６﹒４萬塊英偉達高效晶片，星際之門打造首座數據中心　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普稱或再次延長ＴｉｋＴｏｋ禁令的最後期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＯＭＥＸ黃金庫存創歷史新高，達３９７０萬盎司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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香港代表團舉行全體會議，李慧琼稱要發揮獨特優勢；李慧琼提議為兩地人才設雙向購房資金池
；霍啟剛稱支持文化企業在香港融資，鼓勵來港設辦公室；周進強稱推進全運會籌辦，可在啟德
體育園辦全國比賽；何猷龍呼籲澳門企業配合政府，支持適度多元發展；葉玉如稱人工智能將成
為香港經濟發展的重要驅動力；呂耀東建議「免下車人臉識別」通關為旅遊注入活力；梁美芬建
議粵港澳大灣區數據流通管理等盡量標準化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港與澳門合辦投資推介會，鼓勵澳門企業藉香港拓展海外業務　　　　　　　　　　　　　　
港府任命葉子季為規劃署長，周麗蓮為破產管理署長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｔｈｅ　Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ傳獲私募股權公司租用，出租率８０％　　　　　　　　　　　　
唐家成再獲委任為政治委任制度官員薪津獨立委員會主席　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫東訪葡萄牙考察當地最大科技園，拜會中國駐葡特命全權大使　　　　　　　　　　　　　　
政府不同意標普對香港住宅物業供應過剩觀點，數據反映住屋需求大　　　　　　　　　　　　
消息指保安局成功營救６名被禁錮詐騙園區港人，鄧炳強稍後交代　　　　　　　　　　　　　
英國將豁免ＢＮＯ護照持有人申請ＥＴＡ要求，內政部將盡快修例　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周升０﹒３２％，結束２周連跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示２月底官方外匯儲備資產減至４１６４億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　
控辯雙方完成舉證，暫定７月２８日結案陳詞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
致同指亞太地區女性高管比例呈升勢，中國女性ＣＥＯ佔比近翻倍　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強稱成功營救６名被困詐騙園區港人，預計晚上十時返港　　　　　　　　　　　　　　　
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07/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２４２３８跌１６８點，高水７點

07/03/2025 15:27  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７５１﹒２５，升５點

07/03/2025 09:15  期指低開２２６點報２４１８０，國指期貨跌８２點報８８８１

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