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10/03/2025 09:15

期指低開１５３點報２４０８５，國指期貨跌５０點報８８６６

　　《經濟通通訊社１０日專訊》期指低開１５３點報２４０８５，國指期貨低開５０點報
８８６６，科指期貨低開３７點報６０００。

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