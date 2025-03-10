期指低開１５３點報２４０８５，國指期貨跌５０點報８８６６

《經濟通通訊社１０日專訊》期指低開１５３點報２４０８５，國指期貨低開５０點報
８８６６，科指期貨低開３７點報６０００。
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10/03/2025 09:15
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上一篇新聞︰10/03/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７４８﹒３跌近２８點
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10/03/2025 17:14 《外圍焦點》瑞典央行就支付報告召開新聞發布會
10/03/2025 16:46 即月期指最後交易價２３７５８跌４８０點，成交１１９３５８張
10/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２３７５８跌４８０點，低水２５點
10/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１３０５張，減逾萬三張
10/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２５７９１６張減６８８８張
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