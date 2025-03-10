即月期指最後交易價２３７５８跌４８０點，低水２５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２３７５８，跌４８０點，低水２５點，
暫成交１１８８４２張。即月國指期貨最後交易價８７２２，跌１９４點，低水３點，暫成交
１０３２４８張。另外，即月科指期貨最後交易價５８７６，跌１６１點，低水９點，暫成交
１４５５５１張。
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10/03/2025 16:31
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