即月期指最後交易價２３７５８跌４８０點，成交１１９３５８張

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２３７５８，跌４８０點，低水２５點，

成交１１９３５８張。即月國指期貨最後交易價８７２２，跌１９４點，低水３點，成交

１０３１４８張。另外，即月科指期貨最後交易價５８７６，跌１６１點，低水９點，成交

１４５５５１張。

