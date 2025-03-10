【夜期時段】即月期指最新報２３６９４點，跌６４點，低水８９點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３７４５點，跌１３點，低水

３８點，最新報２３６９４點，跌６４點，低水８９點，合約成交９３９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７１９點，跌３點，低水６點，最新報８７０８點，跌

１４點，低水１７點，合約成交７７８張。

