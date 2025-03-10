《再戰明天》中國人大會議閉幕，日本公布第四季ＧＤＰ

《經濟通通訊社１０日專訊》中國人大會議閉幕，及日本公布第四季ＧＤＰ，料為周二

（１１日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國十四屆全國人大三次會議閉幕。歐洲經濟暨財政事務理事會會

議舉行，歐洲央行副總裁德金多斯與會。周二本港時間５：００ｐｍ，芬蘭央行總裁暨歐洲央行

管委雷恩談論芬蘭和歐元區經濟的貨幣政策和前景。



＊澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數，日本公布工具機訂單＊



數據方面，周二（１１日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布第四季國內生產總

值，經季節調整季率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒７％；２月貨幣供應Ｍ２；２月貨幣供應Ｍ３

。８：３０ａｍ，澳洲公布２月ＮＡＢ企業信心指數。２：００ｐｍ，日本公布２月工具機訂單

。



在本港，明日公布業績的公司有：陽光房地產基金（００４３５）、裕元集團

（００５５１）、鷹普精密（０１２８６）、金斯瑞生物科技（０１５４８）、東曜藥業－Ｂ

（０１８７５）、ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（０２０７６）、ＴＯＭ集團（０２３８３）、德康農牧

（０２４１９）、寶勝國際（０３８１３）等。



另外，美國周三（１２日）公布２月消費物價指數（ＣＰＩ），周四（１３日）公布２月生

產物價指數（ＰＰＩ）。（ｗａ）

