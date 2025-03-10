《日入而息》九置全年少賺８１％減派息，戶戶送撤出香港

《今天重點》

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九置（０１９９７）全年純利跌８１﹒３％，息減至０﹒６元；去年基礎淨盈利增２％，投資物

業重估減值淨額５６億元；吳天海指物業租賃市場仍呈向下趨勢，未有信心上半年改善情況

據報有投資者以內地香港身份抽新股，未被辨出為重複認購；港交所（００３８８）指新股發行

人及保薦人有責任識別新股懷疑重複申請；港交所新增泰國證交所為認可證券交易所，支持泰國

企業來港上市

外賣平台戶戶送撤出香港，部分資產售予ｆｏｏｄｐａｎｄａ；戶戶送香港營運至４月７日，勞

聯接觸部分受影響前線員工

據報百度（０９９８８）２０億美元可交換債券獲超額多倍認購

傳中國豬企牧原擬香港第二上市，或籌最少７８億元

全國政協閉幕，習近平等黨和國家領導人出席

施榮懷稱積極融入國家大局是鞏固三個中心必由之路；王滬寧稱做好「四個凝聚」，不斷提高政

治協商水平；農業部韓俊稱統籌農產品進出口，推動價格保持合理

中國外交部表示追求絕對對等貿易，違背基本經濟常識；採取必要措施反制加方，完全合理合法

；中國首例反歧視調查裁決，對加拿大部分產品加徵關稅；中汽協堅定支持中國對加拿大反歧視

調查裁定

美國計劃對涉華船舶徵收費用，京指無法振興美造船業

特朗普稱美國正與四團體就ＴｉｋＴｏｋ賣盤進行接洽；美媒指白宮擬禁用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，

探討從應用商店下架

特朗普稱美國經濟面臨轉型期，對衰退避而不談；特朗普支持穩定幣立法，以建立監管框架；馬

斯克魯比奧據悉爆激烈罵戰，特朗普否認

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《即日市況》

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恒指全日跌４４７點收報２３７８３，北水淨流入近３００億力撐

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１９％成交縮，兩會行情漸降溫

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《美元匯價》

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降息預期明顯提高，美元１０３應有支持

歐元最新報１﹒０８５６╱５７，日圓最新報１４７﹒１６╱１７

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《公司業績》

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海豐國際（０１３０８）去年純利按年升９３﹒５％，末期息增至１﹒４港元

九置（０１９９７）全年純利跌８１﹒３％，息減至０﹒６元；去年基礎淨盈利增２％，投資物

業重估減值淨額５６億元

趣致集團（００９１７）全年盈轉虧１６﹒７億人幣

寶勝國際（０３８１３）２月收益淨額跌３８％，首兩月則跌４％

零跑汽車（０９８６３）全年虧損收窄至２８﹒２億人幣

ＴＯＭ（０２３８３）全年虧損擴大至２﹒５６億元

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《公司資訊》

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傳中國豬企牧原擬香港第二上市，或籌最少７８億元

譚仔（０２２１７）首創豬腩肉廚餘升級再造，推出日常生活用品

正乾金融控股（０１１５２）今早停牌，未公布原因

長和（００００１）售港口業務更多細節曝光，據報意大利億萬富豪家族才是營運者；巴拿馬政

府要求長和就出售港口交易提交所有法律及財務文件

阿里雲通義靈碼獨家中標建信金融科技智能編碼助手項目；阿里雲調查指逾七成企業對ＡＩ推動

可持續發展感興趣；國家超算互聯網平台接入阿里通義千問大模型；淘寶調整無貨源店舖細則等

規範，整治「惡意店群」

小米（０１８１０）雷軍稱小米汽車開始考察海外布局，但先要解決擴產問題

滙豐保險推出首個全額支付Ｈｉｓｔｏｔｒｉｐｓｙ治療保障

獅騰控股（０２５６２）獲納入恒生綜指及滬港通等，反映資本市場認可

石四藥（０２００５）安瓿包裝的碳酸氫鈉注射液獲內地生產註冊批件

英諾賽科（０２５７７）獲納滬港通及深港通，反映發展潛力認可度上升

宏利投資在港推出環球半導體機會基金，把握ＡＩ增長機遇

找鋼集團（０６６７６）完成Ｄｅ－ＳＰＡＣ，繼承公司Ａ類股份及權證今起買賣

新加坡銀行委任鄧祖禹為香港投資方案部主管

業聚醫療（０６９２９）料未來研發投入將穩定向上，積極尋求併購目標

恒地（０００１２）牽頭發展啟德天瀧累售１１８伙，套現４８億元

工商銀行（０１３９８）完成ＤｅｅｐＳｅｅｋ開源大模型私有化部署

小鵬（０９８６８）李小鵬稱有力有序有效做好提振消費工作

正乾金融控股（０１１５２）暫停買賣，待刊發公司內幕消息

翰森製藥（０３６９２）阿美樂獲內地批准增加適應症

舜宇光學（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量按年跌７％

據報百度（０９９８８）２０億美元可交換債券獲超額多倍認購

勇利投資（０１１４５）李春陽辭任公司行政總裁職務

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《國企紅籌》

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中廣核新能源（０１８１１）２月發電量增２％，首兩月跌３％

綠地香港（００３３７）首兩月合約銷售按年跌６５％

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《神州民企》

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高視醫療（０２４０７）親水性丙烯酸人工晶狀體產品組合獲得ＭＤＲ ＣＥ認證

中國高速傳動（００６５８）明確反駁有關南京高速章程細則修訂指控

科倫博泰（０６９９０）佳泰萊獲內地批准第二個適應症

禹洲集團（０１６２８）２月合約銷售升１１﹒５％，首兩月則跌１８﹒７％

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《中國要聞》

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全國政協閉幕，習近平等黨和國家領導人出席

北京２月ＣＰＩ同比轉跌１﹒３％，遜於全國水平

人行９６５億逆回購利率持平，淨回籠５億

上交所蔡建春稱強化投資者保護機構支持維權司法保障；深交所沙雁稱將加大ＥＴＦ產品創新和

供給力度

施榮懷稱積極融入國家大局是鞏固三個中心必由之路；王滬寧稱做好「四個凝聚」，不斷提高政

治協商水平；農業部韓俊稱統籌農產品進出口，推動價格保持合理

蔡強稱海南自貿港將升級稅制優惠政策

陳清莉稱支持台胞來大陸追夢的政策紅利將持續釋放

北京亦莊「機械警犬」參與巡邏，大幅壓縮防控盲區

廣州市部署成立產業辦，專門推進人工智能相關工作

華為據報組建醫療衛生軍團，助ＡＩ落地醫療行業；國家機器人創新中心與華為開展具身智能領

域合作交流

抖音打擊ＡＩ非法薦股等違法證券活動

智元機器人發布內地首個通用具身基座模型ＧＯ－１

極氪大型ＳＵＶ命名「９Ｘ」，光輝版料售百萬元起

字節跳動否認向寒武紀下單買價值１０億人民幣芯片；字節豆包開源ＭｏＥ關鍵優化技術，大模

型訓練成本省四成

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５２％，台積電２月營收同比增４３％

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《大國博弈》

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中國外交部表示追求絕對對等貿易，違背基本經濟常識；採取必要措施反制加方，完全合理合法

；中國首例反歧視調查裁決，對加拿大部分產品加徵關稅；中汽協堅定支持中國對加拿大反歧視

調查裁定

美國計劃對涉華船舶徵收費用，京指無法振興美造船業

特朗普稱美國正與四團體就ＴｉｋＴｏｋ賣盤進行接洽；美媒指白宮擬禁用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，

探討從應用商店下架

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《國際要聞》

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伊朗與中、俄及歐洲國家展開磋商，謀求解除核制裁

美國總統特朗普執政後，朝鮮首度發射彈道導彈

澳洲前總理指白宮令中國獲益，特朗普隔空回罵

特朗普稱美國經濟面臨轉型期，對衰退避而不談；特朗普支持穩定幣立法，以建立監管框架；馬

斯克魯比奧據悉爆激烈罵戰，特朗普否認

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《外圍經濟》

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墨西哥總統任命新財長阿馬多，本幣市場基本穩定

日本１０年期國債孳息率升至２００８年以來最高

消息指加拿大皇家銀行裁減部分前滙豐員工

鮑威爾稱聯儲局官員不需要急於調整貨幣政策；特斯拉投資者信心受挫，回吐美大選後七千億美

元漲幅

特朗普比特幣新政惹憂慮，ＢＴＣ價格跌至８萬美元水平

Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ據悉今年已損失９億美元

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《其他消息》

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中聯辦前副主任仇鴻稱各界齊心便可改善港府財赤問題；王靈桂稱赴港「一簽多行」範圍一定會

愈來愈廣；Ｃ９１９已載客逾百萬，趙東稱香港可助國產機走出去；孫東稱人工智能為香港關鍵

產業，政府將繼續支持及投入；冼漢迪稱香港正轉型到科創，ＡＩ資助名單即將公布；東亞銀行

李民斌稱發揮香港優勢，助內地科創企業出海；邱達昌料本港樓市應已見底，有意在北都發展；

富達指政府工作報告符預期，顯示一定程度靈活性；

ＬＩＶ巡迴賽香港站港結束，哥爾夫球會會長表示賽會欲續在港辦賽

公屋上調入息限額１﹒７％，梁子穎批評相關加幅未符現實

啟德桌球賽主辦方表示曾主動提出支付超時費，惟未獲回覆

外賣平台戶戶送撤出香港，部分資產售予ｆｏｏｄｐａｎｄａ

積金局承認積金易有改善空間，促承辦商增聘人手及服務點

港交所新增泰國證交所為認可證券交易所，支持泰國企業來港上市；新股發行人及保薦人有責任

識別新股懷疑重複申請

羅淑佩稱３月共有１７艘大型郵輪泊港，將帶來不少高增值船客

貿發局表示香港產品深受東盟網購人士歡迎，新加坡平均消費額最高

金融科技周及ＳｔａｒｔｍｅｕｐＨＫ創業節１１月舉行

陳翊庭稱港股今年日均成交額超２０００億，「遺址論」不攻自破

陳茂波稱緊扣國家發展方向，加速推動創科增強經濟動力

中原十大屋苑周末錄７宗成交，６個屋苑零成交

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