  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

11/03/2025 09:15

期指低開５２４點報２３２３４，國指期貨跌１７１點報８５５１

　　《經濟通通訊社１１日專訊》期指低開５２４點報２３２３４，國指期貨低開１７１點報
８５５１，科指期貨低開１５８點報５７１８。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

上一篇新聞︰11/03/2025 09:21  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５５６１﹒５跌逾５９點

下一篇新聞︰11/03/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７７４０８張增６１０３張

其他期貨新聞
More

11/03/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２６１５７３張增３６５７張

11/03/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３３９７５張，增６３７０張

10/03/2025 19:43  《再戰明天》中國人大會議閉幕，日本公布第四季ＧＤＰ

10/03/2025 19:40  《日入而息》九置全年少賺８１％減派息，戶戶送撤出香港

10/03/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２３６９４點，跌６４點，低水８９點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

台積電改姓美，勢拖垮島內經濟

11/03/2025 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處