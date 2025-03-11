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期貨新聞

11/03/2025 16:46

即月期指最後交易價２３７９５升３７點，成交１２９５９６張

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指最後交易價２３７９５，升３７點，高水１３點，成
交１２９５９６張。即月國指期貨最後交易價８７７８，升５６點，高水２３點，成交
１０７７８３張。另外，即月科指期貨最後交易價５９８０，升１０４點，高水１３點，成交
１６７３９４張。

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